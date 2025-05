Porta Elisa News



I giocatori in coro: "Abbiamo fatto il massimo ora tocca ad altri"

sabato, 17 maggio 2025, 22:57

La Lucchese rimane in Serie C e firma un autentico miracolo sportivo. Dopo aver assaporato il baratro, ad un minuto dalla fine Ismaila Badje ha fatto esplodere di gioia il Porta Elisa, cambiando le sorti di una stagione. In sala stampa,esplode la festa da parte dei rossoneri, con la squadra che nel post partita si è recata in sala stampa.

A prendere la parola è stato Simone Magnaghi, uno dei leader di questa stagione della Lucchese: "Prima cosa, voglio ringraziare il mister e i miei compagni di squadra. Il mio pensiero va anche ai ragazzi che purtroppo non sono potuti rimanere con noi. É stata un'annata travagliata. Mi auguro che il calcio a Lucca possa andare avanti. Abbiamo lasciato la Lucchese nel professionismo, il campo ha parlato per noi. Mi potete chiamare presidente, ora".