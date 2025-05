Porta Elisa News



Il saluto di Selvini: "Ho dato tutto per arrivare fino in fondo, ma a volte la vita ti costringe a fermarti, anche quando il cuore vorrebbe continuare a lottare"

martedì, 13 maggio 2025, 08:28

di gianluca andreuccetti

Tra diverse gioie e soddisfazioni, con il rammarico di non potersi giocare la salvezza sul campo. L'infortunio al crociato del ginocchio destro ha messo la parola fine alla stagione e di conseguenza all'avventura di Alessandro Selvini con la Lucchese. Un'annata difficile con l'attaccante che, nella seconda parte del campionato è riuscito a mettere in mostra tutto il suo valore, totalizzando 7 reti e 5 assist in 31 presenze.

Un vero peccato. Per il ragazzo ma anche per i rossoneri, che hanno dovuto fare a meno di uno dei giocatori più in forma dell'ultimo periodo. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Selvini ha salutato la Lucchese dopo aver assistito sabato scorso la gara di Sestri aiutato dalle stampelle. Queste le sue parole: "Mi dispiace dover lasciare così una squadra e uno staff che mi hanno fatto sentire davvero me stesso, valorizzato e parte di qualcosa di speciale. In ogni allenamento, in ogni partita, ho percepito fiducia, rispetto e stima, e questo mi ha permesso di crescere non solo come giocatore, ma anche come persona. Avrei voluto chiudere questo percorso in tutt'altro modo, secondo i piani e le aspettative che avevo costruito dentro di me. Ho dato tutto per arrivare fino in fondo, ma a volte la vita ti costringe a fermarti, anche quando il cuore vorrebbe continuare a lottare. Nonostante tutto, guardo avanti con speranza e fiducia, perché credo sinceramente nel valore di questa squadra. Spero, nel mio piccolo, di aver lasciato qualcosa di positivo, perché voi lo avete fatto con me. Non smetterò mai di crederci, perché il campo è l'unico posto dove mi sento davvero vivo e libero. Finché ci sarà un pallone da inseguire, io non mi fermerò".