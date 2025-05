Porta Elisa News



Lucchese con il sesto miglior attacco della stagione regolare

lunedì, 28 aprile 2025, 14:16

di gianluca andreuccetti

Domenica scorsa si è conclusa la regular season di Serie C. Contro la Torres, la Lucchese ha dato dimostrazione di grande orgoglio, ottenendo purtroppo una vittoria ininfluente ai termini della salvezza diretta. A due giorni dall'inizio ufficiale dei playoff, nel girone B è arrivato tempo di bilanci.

I gol fatti e i gol subiti sono quasi sempre lo specchio dell'andamento avuto da una squadra nell'arco di una stagione. Lo scettro di miglior attacco va alla Ternana, con 64 reti all'attivo. I meriti principali vanno a Cicerelli, capocannoniere del girone B con 19 centri. Numeri che testimoniano il campionato di livello fatto degli umbri, arrivati forse stanchi al rush finale per la promozione diretta. Nelle ultime tre stagioni, meglio solo il Cesena (80 gol lo scorso anno). Dietro, la Virtus Entella, 61 reti e secondo miglior attacco. Da evidenziare come l'apporto offensivo sia arrivato da tutti i reparti, con Franzoni l'unico a chiudere in doppia cifra. Sul gradino più basso del podio Pescara e Torres. Da analizzare invece l'evoluzione offensiva avuta dalla Lucchese. Dopo aver chiuso il girone d'andata con il secondo peggior attacco, nella seconda parte di stagione la Pantera ha segnato 41 reti, terminando al sesto posto in questa speciale classifica. Frutto della crescita avuta dalla squadra di Gorgone, dell'esplosione definitiva di Selvini e delle prestazioni di Magnaghi e Saporiti. A chiudere, il fanalino di coda Legnago, peggior attacco con 30 gol.

I campionati si vincono con una difesa solida. Lo sa bene l' Entella (24 reti subite), la quale ha costruito la promozione in Serie B anche sulla forza della propria retroguardia. A spiccare è stato l'ex Lucchese Tiritiello, che con 3'506 minuti è stato il calciatore più utilizzato della rosa di mister Gallo. Anche in questo caso però a prelavalere è stata la Ternana, miglior difesa del girone B con 23 gol subiti. In questa stagione, i rossoverdi hanno collezionato ben 18 cleen sheet. A completare il podio la Vis Pesaro. La squadra con il peggior rendimento difensivo è la Lucchese, con 64 reti subite. Gli arrivi a gennaio di Rizzo e Benedetti hanno limitato in parte i danni, con la vulnerabilità difensiva che però è rimasta un tallone d'Achille per la Pantera. In questa stagione, i rossoneri hanno mantenuto per 8 volte la porta inviolata.