Porta Elisa News



Lucchese, cresce l'attesa per il primo spareggio salvezza

giovedì, 8 maggio 2025, 08:14

Poco più di quarantotto ore e sarà tempo di primo spareggio playout per i rossoneri che sabato, alle ore 20, affronteranno a Sestri Levante la prima delle due gare per centrare la permanenza sul campo in Serie C. Mister Gorgone ha recuperato Tumbarello e Ballarini e dunque, con l'eccezione del lungodegente Catanese, ha tutti gli uomini a disposizione. Ancora da capire quale potrà essere l'undici di partenza, visto che ci sono almeno due ballottaggi a centrocampo e in attacco dove sarà da capire se il tecnico intende giocarsi subito le tre carte, ovvero Magnaghi, Selvini e Saporiti, oppure partire con un atteggiamento più prudente.

Anche tra i tifosi inizia a crescere l'attesa. Come noto, il blocco delle trasferte, che scadrà a fine maggio, non consentirà di seguire la squadra in terra ligure, così in molti si stanno attrezzando per vedere la gara in tv. In questo senso, l'ipotesi di una diretta con maxischermo presumibilmente allo stadio, nonostante alcune complicazione burocratiche tutte italiane, prende quota: già in giornata potrebbero esserci sviluppi. Così come si attendono sviluppi sul fronte societario: il tempo sta davvero facendosi minimo.