Lucchese, ecco il nuovo deferimento per i mancati pagamenti del 16 aprile

lunedì, 5 maggio 2025, 15:36

Tutto come ampiamente prevedibile: il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Triestina (Girone A di Serie C), Lucchese (Girone B di Serie C), Messina e Foggia (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti per una serie di violazioni di natura amministrativa. Le sanzioni, come noto, ricadranno nel prossimo campionato.

Nel caso della Lucchese sono stati deferiti Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea, amministratori della Lucchese, "per non aver provveduto, entro il termine del 16 aprile 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alla mensilità di febbraio 2025 e alle mensilità di novembre-dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del fondo di fine carriera, nonché ancora delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo tutti riferiti alla mensilità di febbraio 2025 e alle mensilità di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025. Ai sigg.ri Giuseppe Longo e Nicola D’Andrea è stato contestato, inoltre, il mancato deposito di documentazione a corredo della relazione semestrale al 31 dicembre 2024. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società e al sig. Giuseppe Longo è stata, altresì, contestata la recidiva, ex art.18, comma 1, C.G.S.".