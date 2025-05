Porta Elisa News



Lucchese, il giorno del giudizio

mercoledì, 21 maggio 2025, 08:25

Dopo la salvezza ottenuta sul campo, ecco la prova più difficile per la Lucchese. Nella mattina di oggi, si terrà l'udienza preliminare per il fallimento del club richiesto dalla Procura della Repubblica, dai calciatori e dal sindaco revisore Varetti. Come si ricorderà, l'udienza era stata rinviata dal giudice Ricotti che la scorsa settimana aveva ricevuto una manifestazione di interesse non vincolante presentata da Affida srl, attuale main sponsor dei rossoneri, che aveva messo nero su bianco l'ipotesi di rilevare in qualche modo il club.

Stamani i rappresentanti di Affida, dietro cui sarebbe la Innova Semplica spa di Novara a sua volta di proprietà di un grande gruppo estero, dovrebbero comparire in tribunale per manifestare cosa intendono fare. Due le strade a disposizione: o una offerta vera e propria per rilevare il club, ma la cui proprietà è ancora nelle mani di Benedetto Mancini, oppure attendere il fallimento, sempre che l'attuale proprietario non abbia carte da giocare, e rilevare la parte sportiva del club all'asta. La sensazione è che Affida voglia andare in questa seconda direzione, per una serie di motivazioni anche facilmente comprensibili, ma su questa strada pesa come un macigno il fattore tempo: sarà possibile rilevare il club che deve prima fallire, poi essere nominato il curatore e un perito per la stima del valore d'asta e poi essere acquistato all'asta stessa prima del 5 giugno, data ultima per l'iscrizione? E' un'incognita grande come un macigno, ma se Affida non intende giocare la carta dell'acquisizione dalle mani dell'attuale proprietario, sempre che quest'ultimo sia disposto a cederla, non vi sono altre strade. Il futuro della Lucchese è appeso al cronometro.