Lucchese-Sestri Levante: 0-0 al 38' st Dentro Badje

venerdì, 16 maggio 2025, 18:57

Una partita che vale una stagione. In un Porta Elisa che va verso il record stagionale di presenze (con circa 300 tifosi da Sestri Levante e code continue ai botteghini dello stadio), la Lucchese si gioca la permanenza in Serie C: i rossoneri dovranno vincere, anche con un solo gol...

venerdì, 16 maggio 2025, 15:23

L'assessore allo Sport: "L’entusiasmo misto alla paura che si respira in questi giorni e la volontà di riscossa che i tifosi stanno dimostrando con la corsa al biglietto è un qualcosa di bellissimo e del quale andare fieri. Per questo domani dobbiamo essere in tanti.

giovedì, 15 maggio 2025, 10:55

Un gruppo stremato da una stagione piena di disagi deve riuscire a compiere un'ulteriore impresa che suggellerebbe con la salvezza la commovente dignità con la quale i giocatori hanno difeso i colori malgrado la situazione oggettiva e non renderebbe vana l'opportunità di salvare squadra e categoria con l'arrivo di una...

martedì, 13 maggio 2025, 21:36

Il capitano chiama a raccolta la città: "Si gioca il futuro della Lucchese, la nostra maglia, la nostra identità. Non basta dare il massimo, sabato dobbiamo essere una famiglia, un muro rosso e nero, un unico battito. Abbiamo bisogno di ognuno di voi.