Porta Elisa News



Mister Gorgone: "I ragazzi sono stati strepitosi"

sabato, 17 maggio 2025, 22:54

E' stato l'ultimo a allontanarsi della Curva Ovest, ci ha creduto, ha stretto i denti, ci ha sempre sperato, si è preso responsabilità che non erano sue. Giorgio Gorgone ce l'ha fatta e con lui tutti i suoi ragazzi e il suo staff: "Oggi ho visto uno stadio strepitoso, capisco le delusioni, ma in una giornata e nella nottata pensavo cosa è questo sport e per me è dare gioia alle persone. Oggi potevamo vincere e perdere e devo fare i complimenti ai ragazzi del Sestri. Questi ragazzi sono stati strepitosi, sono stati attaccati a questa maglia, così come tutti i dipendenti. Credevamo di raggiungere questo obiettivo e la mia dedica va a loro e al mio staff, fatto di persone perbene. La gioia mia è aver fatto felice la gente".

"Stasera c'è stato un assedio a tratti, abbiamo dimostrato una grande professionalità, questa squadra non mi ha mai abbandonato perché evidentemente son riuscito a dare un esempio giusto. Meritano un applauso. Mentre si scaldavano, guardando lo stadio, sapevo che valeva la pena: quando ti giochi di importante puoi perdere qualcosa di importante. Credo che il calcio stia andando alla deriva anche tramite i social, ho le spalle larghe, ma in un futuro per creare qualcosa qui, serve l'affetto della gente. Quando in questi due anni dicevo che non si dovevano illudere, perché subentra la rabbia: questo sport ha come motore trainante la gente, oggi la più grande soddisfazione è aver fatto gioire loro e la dedico ai miei familiari e a tutti voi. C'è gente che ha rischiato di perdere un contratto, di farsi male, spero che questa società vada nella mani giuste, ma servono controlli più appropriati. E' stata una esperienza formativa a livello umano, quando c'è buio c'è sempre qualcosa che nasce: non ho mai sentito il bisogno di andarmene, a Terni dovevo capire cosa pensava la squadra e l'ho capito al 110 per cento. Se ci credevo? Sì, fino in fondo. Ora mi auguro che questa bellissima città possa vivere con obiettivi diversi: se tutto questo diventasse vano sarebbe davvero un peccato, quando la gente di Lucca avverte qualcosa, risponde presente".