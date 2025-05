Un cuore enorme, grazie ragazzi

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 17 maggio 2025, 22:57

Magnaghi a nome di tutti: "Voglio ringraziare il mister e i miei compagni di squadra. Il mio pensiero va anche ai ragazzi che purtroppo non sono potuti rimanere con noi. É stata un'annata travagliata. Mi auguro che il calcio a Lucca possa andare avanti.

sabato, 17 maggio 2025, 22:54

Il tecnico "Mentre si scaldavano, guardando lo stadio, sapevo che valeva la pena: quando ti giochi di importante puoi perdere qualcosa di importante. Spero che questa società vada nella mani giuste, ma servono controlli più appropriati.

sabato, 17 maggio 2025, 19:10

Rossoneri impegnati nello spareggio salvezza contro i liguri in un Porta Eiisa con quasi 5000 persone: Gemignani colpisce un palo esterno in avvio, poi Melgrati salva su Podda e Clemenza conclude fuori di poco. Saporiti tira fuori da due pass nel recupero del primo tempo . Rigore negato su Saporiti.

venerdì, 16 maggio 2025, 18:57

Una partita che vale una stagione. In un Porta Elisa che va verso il record stagionale di presenze (con circa 300 tifosi da Sestri Levante e code continue ai botteghini dello stadio), la Lucchese si gioca la permanenza in Serie C: i rossoneri dovranno vincere, anche con un solo gol...