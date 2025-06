Porta Elisa News



Consiglio Figc, la Spal fa compagnia alla Lucchese

giovedì, 19 giugno 2025, 18:45

Nel corso della riunione odierna, il Consiglio Federale ha deliberato la mancata concessione della Licenza Nazionale alla SPAL, determinando l’esclusione del club ferrarese dal campionato di Serie C 2025/26. Il provvedimento, assunto a seguito della rinuncia da parte della società al ricorso contro l’esito dell’istruttoria condotta dalla Co.Vi.So.C., dispone la necessità di un ripescaggio per la prossima stagione, che si aggiunge a una riammissione resa necessaria dall’avvio della procedura di liquidazione giudiziale della Lucchese.

“Abbiamo preso atto delle comunicazioni della Covisoc e oltre al posto vacante lasciato dalla Lucchese ci sarà posto per almeno un ripescaggio - ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina - se ci sarà domanda potremmo avere una quarta seconda squadra in Serie C. So che c'è un interesse dell'Inter, c'è tempo fino al 18 luglio'”. La decisione si inserisce nel più ampio quadro dell’esame dei ricorsi relativi alla concessione delle Licenze Nazionali, in attesa della definizione ufficiale degli organici dei campionati professionistici, anche a seguito della conclusione dei play-out di Serie B e delle domande di iscrizione delle società a cui è stato concesso un termine differito (Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria).

Durante i lavori, il Consiglio ha approvato all’unanimità le nomine quadriennali degli organi della Giustizia Sportiva, mentre il Garante per le Persone con Disabilità Maurizio Borgo è stato nominato Giudice Sportivo della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC. “L’interessamento di una figura così alta come quella del garante ci fa piacere, lo abbiamo apprezzato molto e abbiamo voluto coinvolgerlo nell’attività di calcio sociale per l’inclusione di tutti coloro che amano questo sport”, ha commentato il presidente Gravina. Luigi Maria Torsello, Giuseppe Chinè e Gerardo Mastrandrea sono stati rispettivamente confermati a capo della Corte Federale, della Procura Federale e giudice sportivo della Serie A.

Tra i temi trattati nel corso della conferenza stampa c’è anche quello del dirigente arbitro, con la FIGC che ha deciso di avviare uno studio per la sua introduzione al fine di promuovere la cultura del rispetto delle regole e contrastare i fenomeni di violenza. “Abbiamo voluto valorizzare, condividendola con l'AIA e LND, la figura del cosiddetto arbitro del club, come in Francia. Si potranno formare così dirigenti in grado di arbitrare nei primi livelli del calcio dilettantistico, promuovendo il rispetto delle regole”. Gravina si è poi soffermato sul Decreto Sport, in cui il Consiglio dei Ministri dovrebbe inserire anche il nome della nuova figura del commissario per gli stadi. “Ho parlato con Abodi e credo che domani in CdM ci sarà l’approvazione del decreto. Ma al di là del rapporto di confronto con il ministro, non ho curiosità nel conoscere i nomi, posso esprimere solo apprezzamento per questa nomina che sarà un altro tassello fondamentale per rilanciare l’idea della ristrutturazione e costruzione di nuovi impianti".