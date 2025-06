Porta Elisa News



Eccellenza, ecco le possibili avversarie

martedì, 24 giugno 2025, 08:58

di gianluca andreuccetti

Da punto a capo. Tanti i dubbi e le perplessità su quello che sarà il futuro della Lucchese che, dopo cinque anni di Serie C, ripartirà dai dilettanti. L'amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha illustrato il piano che intende mettere in atto per assicurare continuità alla storica calcistica dei rossoneri, ha deciso di indire un bando pubblico, finalizzato a consentire la partecipazione della Pantera al prossimo campionato di Eccellenza.

Il primo nodo da sciogliere sarà quindi la nuova proprietà, che dovrà avere una sicurezza economica tale da sostenere un progetto a lungo termine, finalizzato al ritorno della Lucchese prima in Serie D e poi tra i professionisti. In attesa di capire come si evolverà la situazione a livello societario, è interessante allo stesso tempo analizzare quali potrebbero essere le avversarie dei rossoneri.

Per partecipare al prossimo campionato di Eccellenza, la Lucchese dovrebbe effettuare un'iscrizione in sovrannumero, che si riferisce ad una deroga concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti per permettere a una squadra di partecipare al campionato pur non avendone acquisito il diritto sportivo sul campo.

L'Eccellenza Toscana consta di due gironi composti da squadre principalmente suddivise secondo criteri geografici. Nel caso in cui tutto andasse in porto, con grande probabilità, la Lucchese farebbe parte del girone A, negli ultimi anni riservato alle formazioni della zona occidentale e meridionale della regione.

Un girone non semplice, con compagini strutturate e che hanno le carte in regola per ambire alla promozione diretta. L'avversario più temibile potrebbe essere la Sestese, che quest'anno è arrivata ad un passo dalla Serie D. A comporre il quadro delle fiorentine, anche Montespertoli, Fucecchio eCertaldo. Occhio anche al Castelnuovo Garfagnana, reduce da un'annata di alto livello, al Real Forte Querceta,Viareggio e Massese. Nella zona della provincia di Pisa spiccano Frates Perignano e Cenaia. Da non sottovalutare nemmeno il Cecina, che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto, e Pro Livorno 1919. A sorprendere è stata la caduta in basso del Follonica Gavoranno, che nel giro di dodici mesi è passato dalla lotta per la Serie C alla retrocessione in Eccellenza. Come new entry il Belvedere Grosseto e la Real Cerretese, vincitrici dell'ultimo campionato diPromozione.