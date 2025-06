Porta Elisa News



Lucchese, il Comune indice una conferenza stampa per lunedì prossimo

sabato, 14 giugno 2025, 13:32

Niente serie C e, ora, niente serie D: il Ghiviborgo dei fratelli Remaschi si è sfilato, solo nella tarda serata di ieri rispondendo picche alla proposta di acquisto formulata dall'imprenditore milanese Fabrizio Capaccioli. E ora non resta che provare a ripartire, con una società nuova, dall'Eccellenza. Un percorso doloroso e nemmeno facile.

La palla va ora al Comune di Lucca che come cinque anni fa dovrà con ogni probabilità indire un bando di gara (nel 2019 con il sindaco Tambellini andò deserto) tra gli eventuali interessati a far ripartire il calcio a Lucca. Intanto, con una nota appena giunta, Palazzo Orsetti ha comunicato che farà il punto della situazione nella giornata di lunedì prossimo.

"Il Comune di Lucca – si legge nella nota – informa di aver appurato con rammarico l'esito negativo della trattativa tra la società Asacert e il Ghiviborgo, che avrebbe potuto garantire un immediato futuro alla Lucchese calcio. L'amministrazione comunale è tuttavia già al lavoro per garantire il prosieguo della storia calcistica della squadra cittadina, consapevole dell'importanza che essa riveste per i suoi tifosi e per tutta la comunità. Per questo motivo è convocata una conferenza stampa per lunedì 16 giugno alle ore 15 nella Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, durante la quale verrà illustrato ai giornalisti – e conseguentemente all'intera città – il piano che l'amministrazione intende mettere in atto per assicurare continuità alla storia della Lucchese".