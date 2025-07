Porta Elisa News



Lucchese, depositata l'iscrizione

martedì, 22 luglio 2025, 08:22

Il passo formale è stato compiuto nella giornata di ieri: la Lucchese Calcio di Matteo Brunori ha depositato presso la Figc di Roma, in via Allegri, la documentazione per l'iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Nella conferenza stampa di giovedì prossimo verranno resi noti i dettagli, ma l'iter burocratico è stato ultimato.

Nei prossimi giorni, probabilmente già da domani, saranno a Lucca sia Brunori che l'allenatore Pirozzi. Ora, la parola passerà al campo con la costruzione della squadra e prima ancora alla costruzione della nuova società, il cui direttore generale dovrebbe essere Andrea Gianni: laureato a Roma e con un master a New York. Un ruolo di manager che ha già ricoperto con successo nella Sambenedettese e nella Reggina, ottenendo nel 2019-20 la promozione in Serie B.

Sempre nei prossimi giorni dovrebbe essere avviato il contatto per verificare la possibilità di trovare un accordo per il comodato gratuito per il marchio storico della Lucchese posseduto da Lucca United. Sul fronte della costruzione della squadra, l'intenzione sarebbe quella di dare vita ad una formazione esperta con giocatori provenienti dalla zona o zone limitrofe.