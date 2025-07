Porta Elisa News



Pirozzi: "La mia Lucchese dovrà avere il senso d'appartenenza"

giovedì, 24 luglio 2025, 16:27

di gianluca andreuccetti

Il giorno zero della Pantera. Nella sala stampa dello stadio Porta Elisa si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova Lucchese di Matteo Brunori. Oltre al patron rossonero, presenti anche il direttore generale Andrea Gianni, il tecnico Sergio Pirozzi e il responsabile del vivaio e figura di riferimento nel territorio Massimo Morgia. In rappresentanza del Comune di Lucca, il sindaco Mario Pardini e il vicesindaco assessore allo sport Fabio Barsanti. Sergio Pirozzi ha esordito ringraziando la città di Lucca, per l'aiuto fornito ai tempi del terremoto di Amatrice: "Ringrazio Lucca e la Curva Ovest per il sostegno fornito ai tempi del sisma di Amatrice. Ma soprattutto Massimo Morgia, l'unico allenatore insieme ad Antonio Conte a chiamarmi e ad aiutarmi. Sottolineo che non è qui perché è un simbolo della Lucchese, ma perché è un uomo. Non importa la tuta che uno indossa, questa per me che ho 60 anni è una sfida stimolante. La prima cosa che la squadra dovrà avere è il senso di appartenenza. Spero di essere degno di rappresentare una società blasonata e storica come la Lucchese. Cosa mi ha spinto ad accettare la proposta? Il fatto di poter lavorare con una proprietà solida. Andremo in ritiro dal 3 al 24 agosto sia per dare tempo all'amministrazione che alla società per risolvere diversi problemi. In secondo luogo, per creare un gruppo serio e coeso. L'Eccellenza dovrà essere la nostra Serie B e Lega Pro: in tal senso chiedo un sostegno alla tifoseria per supportarci. Dobbiamo pensare al presente, al futuro e non al passato".

Emozione e senso di responsabilità. Massimo Morgia ha espresso la sua soddisfazione di essere tornato alla Lucchese: "Ringrazio l'amministrazione, i tifosi e la società per avermi riportato in quella che è casa mia. Anche se stiamo parlando d'Eccellenza, è un qualcosa di unico. Per me è un peso enorme. La mia funzione è quella di essere al servizio della Pantera. Oggi non esiste un settore giovanile, allestiremo una formazione Juniores. I danni dello scorso anno si sono ripercossi anche sul settore giovanile: non è stato tramesso senso di appartenenza, niente. Abbiamo perso 100 ragazzi. Per poter ripartire il 13 settembre dovrò chiedere umilmente aiuto alle società del territorio".