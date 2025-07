Nuova proprietà, ecco il sopralluogo al Porta Elisa

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 18 luglio 2025, 14:29

Dopo Lucca, il futuro Riccardo Melgrati potrebbe essere ancora in Serie C. Come riporta Gianlucadimarzio.com, il portiere è vicino a vestire la maglia dell'Inter B. Un innesto di esperienza per il club nerazzurro, nell'ottica di costruire una rosa che bilanci la linea verde con profili già rodati nella categoria.

giovedì, 17 luglio 2025, 09:02

Dopo l'assegnazione del titolo alla Make Holding di Matteo Brunori da parte del Comune, la lancetta del tempo scorre inesorabilmente. E se non ci sono notizie di conferenze stampa fissate dalla nuova proprietà, le operazioni per arrivare alla costituzione della nuova compagine sarebbero in pieno sviluppo

mercoledì, 16 luglio 2025, 07:15

La nuova Lucchese ripartirà con Matteo Brunori e la sua Make Holding srl al comando. L'azienda che si è aggiudicata il bando del Comune di Lucca possiede numerose altre società ed è nata nel 2016 con un capitale sociale di 200mila euro interamente posseduto da Brunori stesso.

martedì, 15 luglio 2025, 15:05

L'assessore allo Sport commenta la conclusione dei lavori della commissione per la scelta della nuova Lucchese: "Ringrazio uno ad uno tutti i commissari. Adesso abbiamo una nuova proprietà che a giorni si presenterà alla città, con la quale inizierà un percorso che stavolta dovrà essere un cambio netto rispetto al...