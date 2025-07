Porta Elisa News



Visconti passa al San Marino

venerdì, 25 luglio 2025, 14:44

Dopo Coletta anche Elia Visconti si trasferisce al San Marino dove oltre al capitano rossonero ritroverà anche il diesse Deoma che lo aveva portato a Lucca anni addietro. Visconti, un giocatore in grado di ricoprire più ruoli, ha firmato un contratto per due anni con la società del Titano che milita in serie D.

Visconti, a cui va il nostro in bocca al lupo, ha disputato ben 139 presenze con la Lucchese andando a segno in 5 circostanze, oltre a 9 maglie indossate in Coppa Italia. Esploso con mister Pagliuca, dopo un temporaneo appannamento, era tornato alla fine dello scorso torneo sui suoi livelli.