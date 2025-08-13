Lucchese, ancora due allenamenti congiunti prima della Coppa

Porta Elisa News
sabato, 16 agosto 2025, 15:55
Ripresa la preparazione dopo lo stop per Ferragosto, i rossoneri avranno ancora due allenamenti congiunti prima di cominciare ufficialmente la stagione 2024-2025: si inizia mercoledì 20 agosto alle ore 17 presso il campo sportivo Mucci-Giusfredi di Nievole dove la Lucchese affronterà l’U.S. Città di Capannori, società con cui il club rossonero instaurerà una collaborazione anche per progetti futuri dedicati al settore giovanile. Una sinergia che nasce grazie all’ottimo rapporto con il presidente biancorosso Alberto Bernicchi. Il Città di Capannori è stato inserito nel girone A di Prima Categoria. Inizierà la propria stagione nella Coppa Toscana di categoria, dove affronterà prima il Montecarlo (il 7 settembre), poi il Marginone 2000.
Sabato 23 agosto si terrà invece l’amichevole Prato-Lucchese allo stadio Lungobisenzio di Prato con inizio alle ore 17. Sarà l'ultimo appuntamento prima della Coppa Toscana che prevede l'esordio dei rossoneri per il 31 agosto in casa della Larcianese all'interno di un triangolare con il San Giuliano contro il quale la Lucchese dovrebbe giocare in casa probabilmente il 6 settembre.
venerdì, 15 agosto 2025, 17:50
L'ultimo confronto tra la Pantera e il Viareggio risale al 18 aprile del 2011. Quel giorno al Porta Elisa va in scena la 30^giornata del campionato di Serie C, con il match che terminò sullo 0-0.
giovedì, 14 agosto 2025, 08:46
Dopo due stagioni con i rossoneri, l'attaccante complessivamente autore di 16 gol, firma per i molisani che hanno tutte le carte in regola per essere una delle mine vaganti del torneo di Serie C
mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00
Buona sgambata per i rossoneri di mister Pirozzi nel secondo test di allenamento contro la formazione Primavera della Carrarese. Test sospeso al 77’ per un infortunio a un giocatore ospite
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12
Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.