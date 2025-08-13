Lucchese, ancora due allenamenti congiunti prima della Coppa

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 15 agosto 2025, 17:50

L'ultimo confronto tra la Pantera e il Viareggio risale al 18 aprile del 2011. Quel giorno al Porta Elisa va in scena la 30^giornata del campionato di Serie C, con il match che terminò sullo 0-0.

giovedì, 14 agosto 2025, 08:46

Dopo due stagioni con i rossoneri, l'attaccante complessivamente autore di 16 gol, firma per i molisani che hanno tutte le carte in regola per essere una delle mine vaganti del torneo di Serie C

mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00

Buona sgambata per i rossoneri di mister Pirozzi nel secondo test di allenamento contro la formazione Primavera della Carrarese. Test sospeso al 77’ per un infortunio a un giocatore ospite

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12

Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.