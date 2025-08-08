Brunori: "Intendo aprire tutti i settori dello stadio"

Porta Elisa News
Matteo Brunori non si può dire non sia partito con il piede giusto, anche nella sua presenza continua al fianco della squadra e della nuova società. Il patron era presente anche alla prima dei rossoneri in quel di Nievole. Alla fine dell'allenamento congiunto, Brunori ha parlato anche dei prossimi impegni per la società, annunciando anche l'intenzione di tenere aperti tutti i settori dello stadio Porta Elisa: “Ho visto un'ottima risposta dei tifosi che erano presenti in buon numero nonostante il caldo. Quanto alla partita, in questo momento è importante costruire un gruppo ed è uno dei motivi del ritiro lungo, sono contento anche del posto scelto”.
“Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti. Problemi? Quelli li affrontiamo in silenzio: la parola d'ordine è serietà. Quali settori dello stadio apriremo? Ho intenzione di aprirli tutti”.
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"
Il tecnico rossonero moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme. Chiaro che c'è tanto da lavorare"
La Lucchese ufficializza quattro giovani calciatori che faranno parte del gruppo della prima squadra per la stagione 2025/26. Nel frattempo in ritiro si aggrega anche Francesco Maggiari, attaccante classe 1998