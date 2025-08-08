Porta Elisa News



Brunori: "Intendo aprire tutti i settori dello stadio"

sabato, 9 agosto 2025, 18:16

Matteo Brunori non si può dire non sia partito con il piede giusto, anche nella sua presenza continua al fianco della squadra e della nuova società. Il patron era presente anche alla prima dei rossoneri in quel di Nievole. Alla fine dell'allenamento congiunto, Brunori ha parlato anche dei prossimi impegni per la società, annunciando anche l'intenzione di tenere aperti tutti i settori dello stadio Porta Elisa: “Ho visto un'ottima risposta dei tifosi che erano presenti in buon numero nonostante il caldo. Quanto alla partita, in questo momento è importante costruire un gruppo ed è uno dei motivi del ritiro lungo, sono contento anche del posto scelto”.

“Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti. Problemi? Quelli li affrontiamo in silenzio: la parola d'ordine è serietà. Quali settori dello stadio apriremo? Ho intenzione di aprirli tutti”.