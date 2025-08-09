Il sindaco Pardini e il vicesindaco Barsanti in visita alla Lucchese

Porta Elisa News
lunedì, 11 agosto 2025, 15:31
Giornata di gradita visita per la Lucchese Calcio: il sindaco di Lucca Mario Pardini e il vicesindaco e assessore allo sport Fabio Barsanti hanno raggiunto il ritiro rossonero di Montecatini Alto per incontrare squadra e staff.
"Dopo un momento di saluto ai giocatori – si legge in una nota della Lucchese – il sindaco e il vicesindaco si sono intrattenuti a tavola con il patron della Lucchese Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni e l’allenatore Sergio Pirozzi, condividendo un pranzo in un clima di cordialità e vicinanza alla squadra".
lunedì, 11 agosto 2025, 11:16
Dopo la prima vittoriosa sgambata contro il Legnago, la Lucchese è attesa da una nuova settimana di lavoro in quel di Nievole, dove mercoledì avrà modo di confrontarsi contro la Carrarese Primavera (inizio ore 16,30) per quello che sarà il secondo test del ritiro, ma avrà modo di conoscere anche...
domenica, 10 agosto 2025, 18:25
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
sabato, 9 agosto 2025, 18:28
Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"
sabato, 9 agosto 2025, 18:16
Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.