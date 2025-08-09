Il sindaco Pardini e il vicesindaco Barsanti in visita alla Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 11 agosto 2025, 11:16

Dopo la prima vittoriosa sgambata contro il Legnago, la Lucchese è attesa da una nuova settimana di lavoro in quel di Nievole, dove mercoledì avrà modo di confrontarsi contro la Carrarese Primavera (inizio ore 16,30) per quello che sarà il secondo test del ritiro, ma avrà modo di conoscere anche...

domenica, 10 agosto 2025, 18:25

Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune

sabato, 9 agosto 2025, 18:28

Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"

sabato, 9 agosto 2025, 18:16

Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.