La Lucchese Calcio rileva i beni materiali della vecchia Lucchese 1905

martedì, 12 agosto 2025, 07:39
Tra i tanti passi effettuati in queste poche settimane da cui il gruppo Make Holding e Matteo Brunori hanno fatto da quando hanno iniziato a ricreare la Lucchese, ora c'è anche quello relativo ai beni materiali della defunta Lucchese 1905. Nei giorni scorsi, la nuova società rossonera ha trovato un accordo con la curatela fallimentare per poter entrare in possesso di tutti quei beni che erano di proprietà della società dichiarata fallita nel maggio scorso.
Macchine tagliaerba, lavatrici, mobilio vario, computer, televisioni, attrezzistica sono ora nella disponibilità della nuova società che ha rilevato il tutto per 24mila euro, da pagare entro il mese di settembre prossimo, detratto un anticipo già corrisposto. Oltre ai beni materiali, la curatela ha dato il suo via libera anche all'utilizzo del vecchio sito internet e dei sociali ad essi collegati. Dunque, molto probabile che la Lucchese Calcio riparta, cambiando soltanto i nomi, da questi strumenti.
lunedì, 11 agosto 2025, 15:31
Gli amministratori hanno raggiunto il ritiro rossonero di Montecatini Alto per incontrare squadra e staff: dopo un momento di saluto ai giocatori, il sindaco e il vicesindaco si sono intrattenuti a tavola con il patron della Lucchese Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni e l’allenatore Sergio Pirozzi
lunedì, 11 agosto 2025, 11:16
Dopo la prima vittoriosa sgambata contro il Legnago, la Lucchese è attesa da una nuova settimana di lavoro in quel di Nievole, dove mercoledì avrà modo di confrontarsi contro la Carrarese Primavera (inizio ore 16,30) per quello che sarà il secondo test del ritiro, ma avrà modo di conoscere anche...
domenica, 10 agosto 2025, 18:25
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
sabato, 9 agosto 2025, 18:28
Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"