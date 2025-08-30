Larcianese-Lucchese: 1-2 Risultato finale

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 31 agosto 2025, 19:49

Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"

domenica, 31 agosto 2025, 18:55

Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi

domenica, 31 agosto 2025, 16:27

La Lucchese annuncia l'arrivo ufficiale di due nuovi centrocampisti: si tratta di Mateo Onu (classe 2006) e Alessio Sansaro (classe 2005). Onu è già un volto noto, avendo preso parte agli ultimi giorni del ritiro di Montecatini Alto, mentre Sansaro rappresenta l'innesto più recente in casa rossonera

sabato, 30 agosto 2025, 13:08

Il tecnico rossonero in sala stampa: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo"