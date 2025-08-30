Larcianese-Lucchese: 1-2 Risultato finale

Porta Elisa News
Larcianese-Lucchese: 1-2
Larcianese: Della Pina, Porciani, Lucaccini (28' pt Belluomini), Marianelli, Di Giulio, Martinelli, Iannello (30' st Falconi), Salerno, Ba, Falorni, Tocchini (16' st Bolognini). A disp. Xillo, Di Vita, Ferretti, Paperini, Ndiaye, Fiore. All. Cerasa.
Lucchese: Milan, Venanzi, Lorenzini (19' pt Allegrucci, 11' st Rotondo), Palo, Pupeschi, Santeramo, Bartolotta, Russo (35' st Picchi), Piazze (31' st Galotti), Caggianese, Maggiari (21' st Palma). A disp. Rossi, Xeka, Morisi, Riad. All. Pirozzi.
Arbitro: Cornello di Firenze.
Reti: 17' pt Lorenzini, 40' pt Lucaccini, 42' st Caggianese (r)
Note. Angoli: 6-5. Ammoniti: Palo, Tocchini.
Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"
Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi
La Lucchese annuncia l'arrivo ufficiale di due nuovi centrocampisti: si tratta di Mateo Onu (classe 2006) e Alessio Sansaro (classe 2005). Onu è già un volto noto, avendo preso parte agli ultimi giorni del ritiro di Montecatini Alto, mentre Sansaro rappresenta l'innesto più recente in casa rossonera
Il tecnico rossonero in sala stampa: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo"