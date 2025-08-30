Lucchese, i tifosi ancora una volta ci sono

Porta Elisa News
domenica, 31 agosto 2025, 18:55
Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi in Coppa Italia.
Davvero una risposta importante da parte di una tifoseria che in oltre 5000 aveva sospinto nel maggio scorso la squadra alla salvezza. Ora, in una categoria che fa stringere il cuore, la tifoseria si sta ancora una volta stringendo accanto alla Pantera. E al gol di Lorenzini, inevitabile il coro per lo storico tifoso Beppe Lorenzini: forse non c'era giocatore con un altro cognome che poteva rompere il ghiacchio.
Il botteghino per gli abbonamenti riaprirà lunedì nel pomeriggio: l'obiettivo è arrivare più in alto possibile: lo scorso anno, tra i professionisti, furono poco più di un migliaio.
domenica, 31 agosto 2025, 19:49
Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"
domenica, 31 agosto 2025, 16:36
Rossoneri all'esordio ufficiale in Coppa Italia sul campo di Monsummano Terme contro la squadra pistoiese: ecco la formazione scelta da mister Pirozzi: sblocca Lorenzini che si infortuna poco dopo, Lucaccini fa pari sul finire del primo tempo. Caggianese riporta in vantaggio i rossoneri su rigore
domenica, 31 agosto 2025, 16:27
La Lucchese annuncia l'arrivo ufficiale di due nuovi centrocampisti: si tratta di Mateo Onu (classe 2006) e Alessio Sansaro (classe 2005). Onu è già un volto noto, avendo preso parte agli ultimi giorni del ritiro di Montecatini Alto, mentre Sansaro rappresenta l'innesto più recente in casa rossonera
sabato, 30 agosto 2025, 13:08
Il tecnico rossonero in sala stampa: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo"