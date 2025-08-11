Lucchese inserita nel girone A di Eccellenza

Porta Elisa News
Inizia il conto alla rovescia in vista della prima partita ufficiale della Lucchese. Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il tabellone di Coppa Italia Eccellenza. I ragazzi di mister Pirozzi sono stati inseriti in un girone a tre squadre con Larcianese e San Giuliano: la vincitrice approderà agli ottavi di finale. L'esordio della Pantera è fissato per il 31 agosto.
Pochi minuti fa è stata svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A. Ricordiamo che l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese. Di seguito, la composizione dettagliata del girone A di Eccellenza Toscana.
Larcianese
Belvedere Calcio
Castelnuovo Garfagnana
Cenaia 1969 S.C.
Fratres Perignano 2019
Fucecchio A.S.D
LUCCHESE CALCIO
Massese 1919 SSDRL
Montespertoli
Pro Livorno 1919 Sorgenti
Real Cerretese A.S.D
Real Forte Querceta SRL
San Giuliano F.C
Sestese Calcio SSD A.R.L
Sporting Cecina 1929
Viareggio Calcio M.P.S.C
Zenith Prato
