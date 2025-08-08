Mister Pirozzi: "Ho visto lo spirito giusto"

Porta Elisa News
sabato, 9 agosto 2025, 18:10
Sergio Pirozzi, il nuovo tecnico della Lucchese, è moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano. Prima di tutto, perché non si sono visti infortuni e poi, sia pure in embrione, qualche movimento e una certa mentalità si è intravista: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme, detto questo ho visto un atteggiamento giusto. Mi interessava vedere insieme questi ragazzi. Chiaro che c'è tanto da lavorare, visto che siamo insieme solo dal 3 agosto, è come un gruppo di scuola con un maestro appena arrivato".
"Ho visto l'atteggiamento giusto, anche considerando che il Legnano è una squadra costruita per vincere il campionato. Ora andiamo avanti passo dopo passo con le prossime gare. I rinforzi? Ha detto tutto il direttore generale, se potranno servire a centrocampo? Vediamo, intanto pensiamo a lavorare".
domenica, 10 agosto 2025, 18:25
Con un gol per tempo, i rossoneri si aggiudicano la prima gara di allenamento della stagione contro i Legnano: vanno a segno Piazze e Russo. Nel primo tempo si intravedono trame e una buona carica agonistica. Oltre cento persone presenti sulle tribune
sabato, 9 agosto 2025, 18:28
Il direttore generale rossonero: "Abbiamo le idee chiare con il mister su cosa si dovrà ancora fare, su dove intervenire: servono centimetri. Ma aspettiamo il momento giusto, la Lucchese è sempre la Lucchese e non si deve prendere per il gusto di prendere. Il pubblico? Dobbiamo lavorare in modo silenzioso"
sabato, 9 agosto 2025, 18:16
Il patron al termine della prima prova dei rossoneri: "Le prossime mosse della società? Abbiamo cercato di fare tutto al meglio e in poco tempo, i cardini della nuova società ci sono già. Nel frattempo vanno avanti i contatti con l'amministrazione comunale per portare a termine l'adeguamento degli impianti.
venerdì, 8 agosto 2025, 18:53
La Lucchese ufficializza quattro giovani calciatori che faranno parte del gruppo della prima squadra per la stagione 2025/26. Nel frattempo in ritiro si aggrega anche Francesco Maggiari, attaccante classe 1998