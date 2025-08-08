Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Ho visto lo spirito giusto"

sabato, 9 agosto 2025, 18:10

Sergio Pirozzi, il nuovo tecnico della Lucchese, è moderatamente soddisfatto della prima sgambata dei suoi ragazzi contro il Legnano. Prima di tutto, perché non si sono visti infortuni e poi, sia pure in embrione, qualche movimento e una certa mentalità si è intravista: "L'aspetto fondamentale è che non si è fatto male nessuno e non dimentichiamoci che stiamo parlando di 23 ragazzi da pochissimi giorni insieme, detto questo ho visto un atteggiamento giusto. Mi interessava vedere insieme questi ragazzi. Chiaro che c'è tanto da lavorare, visto che siamo insieme solo dal 3 agosto, è come un gruppo di scuola con un maestro appena arrivato".

"Ho visto l'atteggiamento giusto, anche considerando che il Legnano è una squadra costruita per vincere il campionato. Ora andiamo avanti passo dopo passo con le prossime gare. I rinforzi? Ha detto tutto il direttore generale, se potranno servire a centrocampo? Vediamo, intanto pensiamo a lavorare".