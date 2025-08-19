Mister Pirozzi: "Siamo sempre più squadra ma dobbiamo alzare l'asticella"

Porta Elisa News
mercoledì, 20 agosto 2025, 09:02
Sergio Pirozzi può tracciare un bilancio dopo le tre amichevoli di Nievole, l'ultima della quale ha regalato una vittoria sotto il diluvio contro il Capannori, una gara non facile per vari motivi: "Direi che è andata bene perché nessuno si è fatto male, queste sono occasioni per mettere altro minutaggio nelle gambe anche per chi è arrivato da poco. Su questo terreno occorrevano semmai meno scambi e più palloni buttati in avanti. Devo comunque fare i complimenti ai nostri avversari che si sono dimostrati molto tosti. La rosa? Siamo al 90 per cento, e se dovessero capitare delle occasioni, la società fare la sua valutazione. Cerchiamo di recuperare chi ha dei problemi, visto che purtroppo Bertolo ne avrà per un po' e Riad ha un affaticamento
"Cosa mi porto dal ritiro? La disponibilità dei ragazzi, oggi siamo sempre più squadra, chiaro che dobbiamo alzare l'asticella. Cosa ho dato io? Le mie 670 panchine e l'esperienza, sto cercando di trasmettere identità a questa squadra che si è ritrovata solo il 3 agosto. Ora lavoriamo in vista del campionato non dimenticandoci che il 31 agosto abbiamo la Coppa Italia: subito dopo l'amichevole di Prato avrò una impressione più precisa su dove siamo arrivati".
mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46
Il difensore, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo"
mercoledì, 20 agosto 2025, 18:49
La Lucchese supera sia pure di misura e sotto una pioggia battente il Città di Capannori: finisce 2-1 con una rete decisiva di Galotti sul fine di gara. Nel primo tempo in gol anche Palma
mercoledì, 20 agosto 2025, 17:26
Un volto molto conosciuto dagli sportivi rossoneri torna a far parte dello staff: Stefano Fracassi è il nuovo vice allenatore della Lucchese. Ha fatto la sua prima uscita in panchina nella gara amichevole di oggi pomeriggio contro il Città di Capannori in attesa della ufficializzazione della società
martedì, 19 agosto 2025, 18:40
Ufficializzato Ramon Galotti Pastor: è arrivato il transfer che gli consentirà di essere a disposizione già dalla prima gara ufficiale della stagione. Insieme a lui si uniscono al gruppo altri quattro volti nuovi: il terzino Manuel Allegrucci, il difensore centrale Filippo Rotondo e i centrocampisti Ariel Palo e Alberto Picchi,...