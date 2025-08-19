Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Siamo sempre più squadra ma dobbiamo alzare l'asticella"

mercoledì, 20 agosto 2025, 09:02

Sergio Pirozzi può tracciare un bilancio dopo le tre amichevoli di Nievole, l'ultima della quale ha regalato una vittoria sotto il diluvio contro il Capannori, una gara non facile per vari motivi: "Direi che è andata bene perché nessuno si è fatto male, queste sono occasioni per mettere altro minutaggio nelle gambe anche per chi è arrivato da poco. Su questo terreno occorrevano semmai meno scambi e più palloni buttati in avanti. Devo comunque fare i complimenti ai nostri avversari che si sono dimostrati molto tosti. La rosa? Siamo al 90 per cento, e se dovessero capitare delle occasioni, la società fare la sua valutazione. Cerchiamo di recuperare chi ha dei problemi, visto che purtroppo Bertolo ne avrà per un po' e Riad ha un affaticamento

"Cosa mi porto dal ritiro? La disponibilità dei ragazzi, oggi siamo sempre più squadra, chiaro che dobbiamo alzare l'asticella. Cosa ho dato io? Le mie 670 panchine e l'esperienza, sto cercando di trasmettere identità a questa squadra che si è ritrovata solo il 3 agosto. Ora lavoriamo in vista del campionato non dimenticandoci che il 31 agosto abbiamo la Coppa Italia: subito dopo l'amichevole di Prato avrò una impressione più precisa su dove siamo arrivati".