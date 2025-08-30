Porta Elisa News



Pirozzi: "Di buono prendo il supporto dei nostri tifosi. Sulla condizione degli infortunati..."

domenica, 31 agosto 2025, 19:49

di gianluca andreuccetti

Buona la prima per la Lucchese che apre con la Coppa Italia Eccellenza con la vittoria contro la Larcianese. Un successo agrodolce per via degli infortuni e con tanti aspetti da migliorare. Ecco il commento del tecnico rossonero Pirozzi al termine della gara: "Di buono prendo il risultato, il supporto della gente: abbiamo un compito importante che va oltre il calcio, ovvero far capire che questa è una squadra che lotta".

"Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%. Infortuni? Spero che Allegrucci e Lorenzini non stiano fuori per tanto tempo".