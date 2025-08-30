Pirozzi: "Di buono prendo il supporto dei nostri tifosi. Sulla condizione degli infortunati..."

Porta Elisa News
domenica, 31 agosto 2025, 19:49
di gianluca andreuccetti
Buona la prima per la Lucchese che apre con la Coppa Italia Eccellenza con la vittoria contro la Larcianese. Un successo agrodolce per via degli infortuni e con tanti aspetti da migliorare. Ecco il commento del tecnico rossonero Pirozzi al termine della gara: "Di buono prendo il risultato, il supporto della gente: abbiamo un compito importante che va oltre il calcio, ovvero far capire che questa è una squadra che lotta".
"Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%. Infortuni? Spero che Allegrucci e Lorenzini non stiano fuori per tanto tempo".
domenica, 31 agosto 2025, 18:55
Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi
domenica, 31 agosto 2025, 16:36
Rossoneri all'esordio ufficiale in Coppa Italia sul campo di Monsummano Terme contro la squadra pistoiese: ecco la formazione scelta da mister Pirozzi: sblocca Lorenzini che si infortuna poco dopo, Lucaccini fa pari sul finire del primo tempo. Caggianese riporta in vantaggio i rossoneri su rigore
domenica, 31 agosto 2025, 16:27
La Lucchese annuncia l'arrivo ufficiale di due nuovi centrocampisti: si tratta di Mateo Onu (classe 2006) e Alessio Sansaro (classe 2005). Onu è già un volto noto, avendo preso parte agli ultimi giorni del ritiro di Montecatini Alto, mentre Sansaro rappresenta l'innesto più recente in casa rossonera
sabato, 30 agosto 2025, 13:08
Il tecnico rossonero in sala stampa: "Dobbiamo interpretare la partita con voglia e determinazione. Se andremo avanti nella competizione, chiaro che la Coppa Italia ci offrirà degli scenari importanti. Nei ragazzi sto riscontrando grande affiatamento e un bel spirito di gruppo"