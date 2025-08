Lucchese, ufficializzata l'iscrizione, ritiro da domenica prossima

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 1 agosto 2025, 08:20

L'ex portiere rossonero, che avrebbe trovato un accordo con la società, nelle prossime ore dovrebbe essere a Lucca in vista dell'inizio ufficiale della stagione, fissato per domenica 3 agosto ed iniziare un nuovo capitolo della sua storia alla Lucchese

giovedì, 31 luglio 2025, 19:39

La società nella giornata di domani dovrebbe ufficializzare date e altri dettagli, solo una volta che la Figc Toscana avrà reso noti i nomi delle squadre iscritte all'Eccellenza. Si tratta di una mera formalità, quasi uno scrupolo della risorta società rossonera che ha ormai incassato tutti i via libera

mercoledì, 30 luglio 2025, 07:51

Il primo tassello in attacco è Mattia Caggianese. Classe 1996, negli ultimi due anni ha vinto il campionato d'Eccellenza prima nel 2024 con il Tuttocuoio e poi pochi mesi fa con lo Scandicci. In difesa, la Lucchese ha definito l'arrivo di Salvatore Santeramo, ma si tratta anche per il possibile...

martedì, 29 luglio 2025, 15:29

L'ormai ex rossonero che ha giocato per due anni nella Lucchese ha chiuso l'accordo con il Treviso che milita in Serie D. Gucher, che nell'ultima stagione ha disputato 21 presenze risultando uno dei perni grazie ai quali è stata centrata la salvezza sul campo, ha dunque scelto il Veneto per...