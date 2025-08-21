Porta Elisa News



Pari e bella gara con il Prato

sabato, 23 agosto 2025, 19:08

Di fronte a circa 700 persone (una quarantina da Lucca) Prato e Lucchese si sono ritrovate dopo sei anni. All'epoca entrambe erano inserite nel campionato di Serie D che fu una sfida gomito a gomito proprio tra le due formazioni per l'unico posto promozione. La spuntarono i rossoneri sia nella sfida che nel torneo, anche grazie alla sospensione del torneo causa pandemia quando avevano un punto di vantaggio sui lanieri. Da allora è cambiato tutto, anche negli assetti societari. Lucchese, che ha fatto il suo esordio con la seconda maglia firmata Kappa bianca con contorni oro e una striscia rossonera verticale sia sul fronte che sul retro, è partita subito in avanti con i lanieri, alla seconda amichevole stagionale e con tre ex in campo, più guardinghi. La prima conclusione, a lato, è però

dei padroni di casa con Risaliti, uno degli ex rossoneri. Ma è Piazze che sbaglia un rigore in movimento al 18' non sfruttando a dovere un errore della difesa di casa: bravo Fantoni a opporsi, ma l'attaccante rossonero tira non impeccabilmente. La replica del Prato arriva al 38' con Atzeni che si beve quattro cinque avversari e conclude però alto. Due minuti dopo Caggianese scalda i pugni a Fantoni al termine di una bella azione. Il Prato però colpisce a tempo ormai scaduto una traversa con Gioe. I primi 45' finiscono qui: più Lucchese che Prato in fase di manovra, con i lanieri che scontano forse qualche minuto in meno nelle gambe ma che si rendono comunque pericolosi in un paio di circostanze.

Nella ripresa, subito due cambi: dentro Allegrucci e Galotti. Il Prato si fa subito propositivo: Gioe prova la carambola di testa, la palla finisce non lontano dal palo di Milan. E poco dopo su un svarione del portiere rossonero è Lattarulo ad aver la palla buona. Subito dopo nuova mischia in area con Gioe che fa il bello e il cattivo tempo: è il primo momento di vera difficoltà della Lucchese. La risposta è una punizione telefonata di Maggiari. Che al 21' però fa un gran numero e con un tiro a giro sfiora l'incrocio. Nel frattempo è entrata quasi tutta la panchina rossonera: mister Pirozzi vuole far mettere minuti a tutta la rosa e c'è spazio anche per l'ingresso degli ultimi arrivati Picchi e Rotondo. I ritmi restano alti, la precisione è invece inferiore, il pallone inizia a viaggiare un po' a casaccio. Il Prato ci prova con alcuni affondi e in uno di questi crea il rigore (molto dubbio) con Gioe al 40'. Dal dischetto Mencagli si fa ipnotizzare da Rossi. E al 44' con una bella azione, i rossoneri trovano il vantaggio: da due passi fa centro di testa Bartolotta. I lanieri si buttano a testa bassa in avanti e al quarto minuto di recupero trova il pari con Gioe. Un pari che non leva nulla alla prestazione gagliarda dei rossoneri la categoria di differenza non si è proprio vista.

Prato-Lucchese: 1-1

Prato: Fantoni, Berizzi, Zanon, Atzeni, Risaliti, Drapelli, Limberti, Settembrini, Gioe, Greselin, Rinaldini. A disp. Sebastiano, Di Paola, Galliani, Boccardi, Iacoponi, Fratoni, Sarpa, Lattarulo, Mencagli. All. Venturi.

Lucchese: Milan (25' st Rossi), Palo (22' st Picchi), Santeramo (22' st Rotondo), Pupeschi, Piazze (1' st Galotti), Caggianese (16' st Russo), Bertolotta, Lorenzini (1'st Allegrucci), Venanzi (16' st Xeka), Palma (31' st Onu), Maggiari (31' st Morisi). A disp. Onu, Morisi. All. Pirozzi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Reti: 44' st Bartolotta, 49' st Gioe

Note. Ammoniti: Piazze, Fantoni. Angoli: 3-3. Al 40' st Mencagli si fa parare un rigore da Rossi.