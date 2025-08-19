Porta Elisa News



Pupeschi: "Il campo non ci ha aiutato"

mercoledì, 20 agosto 2025, 19:46

Il difensore Niccolò Pupeschi, al termine della gara contro il Capannori, traccia un bilancio del ritiro di Montecatini Alto che ormai è alle ultime battute: "C'era bisogno di un ritiro lungo per conoscerci, visto che la squadra era tutta nuova, ora c'è maggiore consapevolezza di aver iniziato un percorso come gruppo".

"La gara di oggi? Il campo, pioggia a parte, non è il massimo e non consente molto di giocare, oggi poi con la pioggia, come si è visto in occasione del pari loro, la situazione era ancora più complicata. Non è comunque mancata la volontà e l'impegno, sono soddisfatto".