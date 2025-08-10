Porta Elisa News



Sei nuovi arrivi in rossonero

lunedì, 11 agosto 2025, 15:40

Sono sei i nuovi rossoneri che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi.

Ecco il comunicato ufficiale del club:

“La Lucchese Calcio SSDRL è lieta di annunciare l’arrivo in rossonero di Facundo Piazze, Francesco Maggiari, Nicola Palma, Luca Lorenzini, Cristhopher Russo e Filippo Rossi, sei rinforzi che andranno a dare qualità, esperienza e freschezza alla rosa a disposizione di mister Sergio Pirozzi.

Qua di seguito le biografie dei sei calciatori.

Facundo Piazze

Italo-uruguaiano nato a Montevideo, è un attaccante pericoloso sia dentro che fuori area. Cresciuto nel settore giovanile del Club Atlético River Plate di Montevideo, ha completato la sua formazione in Spagna con il Club Deportivo San Roque. Sempre in Spagna ha esordito tra i grandi con gli andalusi dell’Union Deportiva Los Barrios, nella quarta serie iberica. Dopo un ritorno in patria al Club Oriental (Serie C uruguaiana), è approdato in Italia nel 2022 con l’Elettra Marconia, dove ha fatto subito bene: 33 presenze, 14 gol e 6 assist in Eccellenza Basilicata. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Castelfidardo, Fortis Juventus (potendo così conoscere il campionato di Eccellenza Toscana) e Vastogirardi, con cui ha vinto il campionato di Eccellenza Molise, contribuendo alla vittoria in modo determinante con 18 gol più 6 in Coppa Italia.

Francesco Maggiari

Attaccante classe 1998. Cresciuto nel prestigioso settore giovanile della Virtus Entella, Maggiari ha costruito una carriera importante in Eccellenza, mettendosi alla prova anche in Serie D.

In quarta serie ha vestito le maglie della Massese nella stagione 2018/19 e del Ponsacco nel 2019/20, mentre in Eccellenza ha indossato i colori di Marina La Portuale, Rapallo Ruentes, Canaletto Sepor, Campomorone Sant’Olcese, Fossano e nuovamente della Massese. Nell’ultima stagione ha giocato nell’Eccellenza pugliese, al Molfetta.

Nicola Palma

Centrocampista classe 2006, Palma è cresciuto nei settori giovanili di Lecce e Brindisi, prima di compiere il salto nei “grandi” nella stagione 2023/24, esordendo in Eccellenza con i pugliesi del Toma Maglie.

La scorsa stagione ha vissuto un’annata molto intensa, iniziata con il Casarano (formazione che avrebbe poi conquistato la vittoria nel proprio girone di Serie D) e proseguita con il Giulianova, dove ha addirittura sfiorato il “Triplete” di Eccellenza: con il club abruzzese, infatti, ha vinto sia il campionato di Eccellenza che la Coppa Italia Abruzzo, qualificandosi quindi per la Coppa Italia Dilettanti, dove i giallorossi sono arrivati fino in semifinale, persa solo ai rigori contro il Barletta.

Luca Lorenzini

Luca Lorenzini è un terzino sinistro classe 2004. Nato a Città di Castello, porta con sé un bagaglio di esperienza importante nonostante la giovane età, basti pensare che, nonostante sia solo un 2004, ha già collezionato oltre 100 presenze in Serie D.

È cresciuto nel settore giovanile del Perugia, poi ha esordito in Serie D nella stagione 2021/22 da titolare con lo Sporting Trestina. Nella stessa stagione si è guadagnato anche la convocazione nella Rappresentativa LND al Torneo di Viareggio. L’anno successivo ha iniziato con l’Arezzo, poi vincitore del proprio girone di Serie D, per poi fare ritorno al Trestina nel mercato invernale. Nel 2023/24 ha contribuito alla salvezza dell’Orvietana, mentre la scorsa stagione Lorenzini ha vissuto un’annata di grande continuità di rendimento con il Tuttocuoio neopromosso in Serie D, ottenendo ampiamente la salvezza.

Christopher Russo

Russo è un centrocampista offensivo classe 2005, nato a Parma. Dopo aver completato l’intero percorso nel settore giovanile professionistico del Parma, Russo ha affrontato la sua prima stagione tra i grandi lo scorso anno con il Tuttocuoio, dove ha condiviso lo spogliatoio con l’attuale compagno di squadra Luca Lorenzini. Con i neroverdi è stato protagonista della salvezza in Serie D, contribuendo con 1 gol e 4 assist.

Filippp Rossi

Rossi contribuirà a difendere i pali della Lucchese in questa stagione. Portiere portiere classe 2004 nato a Livorno, ha esordito in Serie D nella stagione 2021/22 proprio nella sua città, con la Pro Livorno Sorgenti, con cui è rimasto anche la stagione successiva in Eccellenza. È passato poi alla Cuoiopelli per tornare in Serie D nella stagione 2023/24 al Real Casalnuovo, in Campania. Ha trascorso l’ultima stagione in Sicilia, sempre in Serie D al Licata, dove ha collezionato 28 presenze da titolare.

A questi calciatori la Lucchese Calcio fa un grande in bocca al lupo, certi della loro serietà e disponibilità al sacrificio già mostrata in questi giorni di ritiro.