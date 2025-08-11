Test amichevole Lucchese-Carrarese Primavera 6-1

Porta Elisa News
mercoledì, 13 agosto 2025, 19:00
di gianluca andreuccetti
Sotto un sole cocente e con temperature vicine ai quaranta gradi, la Lucchese si impone per 6-1 nell’amichevole contro la Primavera della Carrarese. Un test molto utile sia per mettere minuti nelle gambe che per amalgamare i principi di gioco di mister Pirozzi. Maglia rossa per la Pantera, completo giallo invece per gli avversari. Circa un discreto numero di tifosi presenti a Nievole a seguito della Pantera.
Come modulo di partenza Pirozzi conferma il 4-3-3 visto anche sabato contro il Legnano. Tra i pali c’è Milan, con Pupeschi e Santeramo confermati come centrali di difesa. Sulle fasce spazio invece a Venanzi e Lorenzini. In cabina di regia agisce Poli, con Palma e Bartolotta schierati come mezze ali. In attacco, spazio al tridente composto da Caggianese e Russo con Piazze come punta centrale. In panchina presente anche il terzino classe 2003 Manuel Allegrucci, aggregato questa mattina al ritiro.
Nel primo tempo, è proprio l’italo-uruguiano ad aprire le danze al 16’, sfruttando al meglio un’ottimo invito di Caggianese. Buone trame di gioco da parte della Pantera che crea diverse opportunità. Nel finale, Caggianese e Piazze sigillano il 4-0 in favore di una buona Lucchese. Nella seconda frazione, calano inevitabilmente i ritmi con la formazione di Pirozzi che però continua a macinare gioco. Dopo il gol della Carrarese, nel finale Diouf e Morisi firmano il 6-1 finale. L’amichevole è stata sospesa al 77’ per un infortunio accorso ad un giovane dalla Carrarese, con le due squadre che hanno optato per la conclusione anticipata della partita.
Lucchese-Carrarese Primavera 6-1
Marcatori: 16’ 45’ Piazze (L), 19’ autorete (L), 40’ Caggianese (L), 46’ Ciavarella (C) 58’ Diouf (L), 70’ Morisi (L)
Lucchese: Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Lorenzini, Palma, Poli, Bartolotta, Caggianese, Piazze, Russo. A disp: Rossi, Malaspina, Diouf, Xeka, Onu, Allegrucci, Riad, Macrì, Morisi. All: Pirozzi
Carrarese Primavera: Bernardi; Santori, Nardini, Zappelli, Ravecca, Serpe , Semilia, Donadel, Di Tonno, Magherini, Bernabe. A disp: Ababei, Bonci, Poli, Pieretti, Famara, Saitta, Ciavarella, Ferrari, Vergassola. All: Danesi
mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12
Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.
martedì, 12 agosto 2025, 07:39
Macchine tagliaerba, lavatrici, mobilio vario, computer, televisioni, attrezzistica sono ora nella disponibilità della nuova società che ha rilevato il tutto per 24mila euro trovando un accordo con la curatela fallimentare. Tornano disponibili anche il sito internet e i profili social
lunedì, 11 agosto 2025, 15:40
La Lucchese ufficializza l’arrivo di sei volti nuovi alla corte di mmister Pirozzi: i due attaccanti Facundo Piazze e Francesco Maggiari, i centrocampisti Nicola Palma e Christopher Russo, il terzino sinistro Luca Lorenzini e il portiere Filippo Rossi
lunedì, 11 agosto 2025, 15:31
Gli amministratori hanno raggiunto il ritiro rossonero di Montecatini Alto per incontrare squadra e staff: dopo un momento di saluto ai giocatori, il sindaco e il vicesindaco si sono intrattenuti a tavola con il patron della Lucchese Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni e l’allenatore Sergio Pirozzi