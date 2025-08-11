Test amichevole Lucchese-Carrarese Primavera 6-1

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 13 agosto 2025, 17:12

Svelata anche la composizione dei gironi di Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A: l'avvio del campionato è fissato per il 14 settembre. A spiccare sono sicuramente i derby contro Viareggio e Castelnuovo Garfagnana, con altre sfide interessanti come quella contro la Massese.

martedì, 12 agosto 2025, 07:39

Macchine tagliaerba, lavatrici, mobilio vario, computer, televisioni, attrezzistica sono ora nella disponibilità della nuova società che ha rilevato il tutto per 24mila euro trovando un accordo con la curatela fallimentare. Tornano disponibili anche il sito internet e i profili social

lunedì, 11 agosto 2025, 15:40

La Lucchese ufficializza l’arrivo di sei volti nuovi alla corte di mmister Pirozzi: i due attaccanti Facundo Piazze e Francesco Maggiari, i centrocampisti Nicola Palma e Christopher Russo, il terzino sinistro Luca Lorenzini e il portiere Filippo Rossi

lunedì, 11 agosto 2025, 15:31

Gli amministratori hanno raggiunto il ritiro rossonero di Montecatini Alto per incontrare squadra e staff: dopo un momento di saluto ai giocatori, il sindaco e il vicesindaco si sono intrattenuti a tavola con il patron della Lucchese Matteo Brunori, il direttore generale Andrea Gianni e l’allenatore Sergio Pirozzi