Porta Elisa News



Ufficiale: Onu e Sansaro rinforzano il centrocampo della Lucchese

domenica, 31 agosto 2025, 16:27

La Lucchese annuncia l'arrivo ufficiale di due nuovi centrocampisti che andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi e a consolidare la linea verde del club. Si tratta di Mateo Onu (classe 2006) e Alessio Sansaro (classe 2005). Onu è già un volto noto, avendo preso parte agli ultimi giorni del ritiro di Montecatini Alto, mentre Sansaro rappresenta l'innesto più recente in casa rossonera.

Di seguito le biografie dei due giovani calciatori, ai quali la Lucchese Calcio rivolge il suo più caloroso benvenuto.

MATEO ONU: centrocampista classe 2006, va ad aggiungersi a quel gruppo di giovani che sentono in modo particolare l'attaccamento a questi colori avendoli indossati nel settore giovanile. Come Morisi, Riad e Xexa, infatti, anche Onu proviene dalla Primavera della Lucchese. Nel 2024 ha difeso i colori rossoneri anche al Torneo di Viareggio, dove la Lucchese è uscita agli ottavi di finale contro il Torino. Onu si è aggiunto al gruppo negli ultimi giorni di ritiro a Montecatini Alto ed è fin da subito a disposizione di mister Pirozzi.

ALESSIO SANSARO: centrocampista classe 2005, è nato e cresciuto a Lucca, vestendo da bambino la maglia della Lucchese e avendo da sempre nel cuore i colori rossoneri. A livello di settore giovanile gioca anche con Empoli e Pisa, prima di passare alla Primavera della Carrarese. Qua viene portato spesso in prima squadra nell'anno della promozione in Serie B dei carrarini, prendendo parte anche al ritiro di preparazione al campionato di Serie B nella scorsa estate. L'ultima stagione invece l'ha trascorsa in prestito al Tuttocuoio (Serie D), dove è stato compagno di squadra di Russo e Lorenzini, che ritrova oggi in rossonero. Sansaro è l'ultimo arrivato in casa Lucchese ed è subito disponibile per le scelte di mister Pirozzi.