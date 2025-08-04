Porta Elisa News



Ufficialmente in rossonero Xeka, Morisi, Riad e Venanzi

venerdì, 8 agosto 2025, 18:53

La Lucchese ufficializza quattro giovani calciatori che faranno parte del gruppo della prima squadra per la stagione 2025/26. Si tratta di ragazzi toscani, cresciuti sul territorio e accomunati dal forte senso di appartenenza alla maglia rossonera.Tre di loro, Maikol Xeka, Edoardo Morisi e Ahmad Riad, hanno vestito già la maglia rossonera nella scorsa stagione, giocando nella Primavera della Lucchese. Xeka, terzino classe 2007, è arrivato a Lucca dopo un percorso nel settore giovanile dell’Empoli.

Morisi e Riad, rispettivamente centrocampista ed esterno offensivo nati nel 2006, si conoscono da tempo: hanno infatti condiviso il campo sin da giovanissimi nel Capezzano, prima di intraprendere insieme anche il percorso in rossonero. Con loro si unisce al gruppo Francesco Venanzi, terzino classe 2007 originario di Chianciano Terme (SI). Venanzi ha maturato esperienze in diversi settori giovanili professionistici, vestendo le maglie di VirtusEntella, Aquila Montevarchi, Salernitana e Pianese. Proprio con quest’ultima ha disputato lo scorso campionato Primavera, venendo spesso aggregato alla prima squadra in Serie C.

Sono quindi ufficialmente dei nuovi calciatori rossoneri: Maikol Xeka, terzino, 2007 Edoardo Morisi, centrocampista, 2006 Ahmad Riad, esterno offensivo, 2006 Francesco Venanzi, terzino, 2007. Nel frattempo, nel ritiro di Montecatini, dove domani si disputerà il primo allenamento congiunto contro il Legnano con inizio alle 15,30, si è aggregato Francesco Maggiari, attaccante classe 1998.