Torna il derby con il Viareggio

Venti chilometri dividono Lucca e Viareggio. Una rivalità calcistica e non che va avanti ormai da tantissimi anni. Due squadre che dopo diverso tempo si ritroveranno faccia a faccia. Mercoledì la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto la composizione dei gironi d'Eccellenza Toscana, con la Lucchese che è stata sorteggiata nel girone A, lo stesso della compagine bianconera.
L'ultimo confronto tra la Pantera e il Viareggio risale al 18 aprile del 2011. Quel giorno al Porta Elisa va in scena la 30^giornata del campionato di Serie C, con il match che terminò sullo 0-0. La Lucchese stava vivendo a livello societario un periodo non semplice: pochi mesi più tardi, sulla falsa riga di quanto sta accadendo oggi, sarebbe ripartita dall'Eccellenza. L'allenatore dei rossoneri era Paolo Indiani, attuale tecnico del Grosseto. Per quanto riguarda il Viareggio, da ricordare la presenza tra i pali di Carlo Pinsoglio, attuale terzo portiere della Juventus.
Lucchese e Viareggio si sono affrontate molte volte tra i professionisti. Derby equilibrati e accesi. Basti pensare ad esempio che negli ultimi dieci confronti, la Pantera e le Zebre hanno pareggiato per sette volte. L'ultima vittoria dei rossoneri risale al 11 ottobre 1970, con un netto 5-0. Decisive in quell'occasione le reti di Cagnazzo e Cavallito, con la tripletta di Pasqualini. É del 1971 l'ultima vittoria dei bianconeri. In questa stagione, la Lucchese avrà un tabù da sfatare ovvero vincere a Viareggio, dove la Pantera nella sua storia ha sempre perso o pareggiato.
