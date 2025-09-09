Porta Elisa News



Abbonamenti, raggiunta quota 750

mercoledì, 10 settembre 2025, 20:29

A tre giorni dalla chiusura della campagna, cresce ancora il numero delle tessere: a mercoledì sera sono stati sottoscritti 740 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. Nella giornata odierna, al botteghino dello stadio si sono recati anche il sindaco Mario Pardini, il vice Fabio Barsanti, oltre agli assessori Mia Pisano, Salvadore Bartolomei e Moreno Bruni, con loro anche il presidente del consiglio comunale Enrico Torrini. Tutti hanno sottoscritto un abbonamento di curva, in passato, non era mai successo una mobilitazione della politica di queste dimensioni. Un gesto simbolico ma allo stesso tempo concreto da parte dell’amministrazione comunale per sostenere la Lucchese a pochi giorni dall’esordio in campionato. Gli abbonamenti sono disponibili sino a sabato presso il point dello stadio Porta Elisa, in via dello Stadio 162, dalle ore 15:30 alle 19:30.

"Sotto il claim "Un simbolo di forza", – si legge in una nota della società – che richiama la pantera, storico emblema della Lucchese, la società chiama a raccolta la città e i suoi tifosi per accompagnare la squadra fin dal giorno 1 in questo nuovo cammino e riportare la Lucchese là dove merita. L'abbonamento non è soltanto un titolo di accesso alle partite casalinghe, ma rappresenta un gesto di appartenenza, un legame che unisce la Lucchese alla sua gente".

Ecco il listino prezzi degli abbonamenti 2025/26

Gradinata

Intero: € 140

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 70

Under 14 / Donne: € 40

Curva Ovest

Intero: € 70

Ridotto (15-25 anni / Over 70): € 50

Under 14 / Donne: € 35

Tribuna Laterale Est e Ovest