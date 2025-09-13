Porta Elisa News



L'attacco è spuntato

domenica, 14 settembre 2025, 17:13

Milan 6: Poco impegnato, si fa valere nelle uscite.

Venanzi 5,5: Incerto in copertura, non si vedono le scorribande sulla fascia di cui ha mostrato di esser capace.

Mauro 5,5: Ultimo arrivato, tiene diligentemente la posizione alternando sbavature a pregevoli recuperi.

Rotondo 6: Fa quello che deve fare senza fronzoli e disinnesca gli avversari.

Santeramo 6,5: Nella sua zona di campo la Cerretese non la prende mai, né di testa né coi piedi.

Palo 5: Fa tanta legna ma anche troppa confusione ed errori tecnici banali.

Picchi 5,5: Fisico e tecnica di categoria superiore però non riesce a far gioco, anche perché c'è poco movimento e anche poche idee per aprire la difesa della Cerretese.

Sansaro 5,5: Alterna buone giocate a momenti in cui non riesce a far salire il baricentro della mediana.

Bartolotta 5,5: Volenteroso ma poco assistito e sempre raddoppiato, non riesce a combinare gran ché e infine viene sostituito.

Caggianese 5: Qualche buona giocata, però troppo sporadica; non entra mai davvero in partita e quindi viene sostituito.

Piazze 5: Corsa e sacrificio non mancano: sue le uniche due occasioni rossonere, una delle quali se la procura con un ottimo spunto ma la sbaglia malamente solo davanti al portiere.

Maggiari, Russo L., Russo C., Palma, Galotti s.v.: Ingessi tardivi vista l'abulia della squadra, non incidono.