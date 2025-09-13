L'attacco è spuntato

Porta Elisa News
domenica, 14 settembre 2025, 17:13
Milan 6: Poco impegnato, si fa valere nelle uscite.
Venanzi 5,5: Incerto in copertura, non si vedono le scorribande sulla fascia di cui ha mostrato di esser capace.
Mauro 5,5: Ultimo arrivato, tiene diligentemente la posizione alternando sbavature a pregevoli recuperi.
Rotondo 6: Fa quello che deve fare senza fronzoli e disinnesca gli avversari.
Santeramo 6,5: Nella sua zona di campo la Cerretese non la prende mai, né di testa né coi piedi.
Palo 5: Fa tanta legna ma anche troppa confusione ed errori tecnici banali.
Picchi 5,5: Fisico e tecnica di categoria superiore però non riesce a far gioco, anche perché c'è poco movimento e anche poche idee per aprire la difesa della Cerretese.
Sansaro 5,5: Alterna buone giocate a momenti in cui non riesce a far salire il baricentro della mediana.
Bartolotta 5,5: Volenteroso ma poco assistito e sempre raddoppiato, non riesce a combinare gran ché e infine viene sostituito.
Caggianese 5: Qualche buona giocata, però troppo sporadica; non entra mai davvero in partita e quindi viene sostituito.
Piazze 5: Corsa e sacrificio non mancano: sue le uniche due occasioni rossonere, una delle quali se la procura con un ottimo spunto ma la sbaglia malamente solo davanti al portiere.
Maggiari, Russo L., Russo C., Palma, Galotti s.v.: Ingessi tardivi vista l'abulia della squadra, non incidono.
domenica, 14 settembre 2025, 17:38
Il tecnico: "Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo"
sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione
sabato, 13 settembre 2025, 15:05
Rossoneri all'esordio in campionato di fronte al proprio pubblico che con mille abbonamenti ha confermato l'affetto verso la Pantera: mister Pirozzi lancia dal primo minuto Picchi e il nuovo arrivo Mauro. Piazze vicino al gol, nella ripresa gli ospiti con Nieri vicino al gol