Lorenzini e Allegrucci: c'è la lesione

Porta Elisa News
venerdì, 5 settembre 2025, 15:00
La Lucchesecomunica che nella giornata di ieri i calciatori Luca Lorenzini e Manuel Allegrucci sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali per valutare gli infortuni riportati nel corso della gara Larcianese–Lucchese. Gli esami hanno evidenziato, per Luca Lorenzini, la lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, a seguito di un trauma distorsivo.
Per Manuel Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale .Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero, con l'obiettivo di favorire il rientro in campo nei tempi più rapidi possibili.
venerdì, 5 settembre 2025, 08:54
Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 575 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A dieci giorni dall'inizio del campionato, nuovo balzo in avanti
martedì, 2 settembre 2025, 11:24
Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera
domenica, 31 agosto 2025, 19:49
Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"
domenica, 31 agosto 2025, 18:55
Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi