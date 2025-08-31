Banca di Pescia

Lorenzini e Allegrucci: c'è la lesione

venerdì, 5 settembre 2025, 15:00

La Lucchesecomunica che nella giornata di ieri i calciatori Luca Lorenzini e Manuel Allegrucci sono stati sottoposti ad accertamenti strumentali per valutare gli infortuni riportati nel corso della gara Larcianese–Lucchese. Gli esami hanno evidenziato, per Luca Lorenzini, la lesione parziale di un legamento della caviglia sinistra, a seguito di un trauma distorsivo.

Per Manuel Allegrucci è stata invece riscontrata una lesione miotendinea al retto femorale .Entrambi i giocatori hanno già iniziato il programma riabilitativo predisposto dallo staff medico rossonero, con l'obiettivo di favorire il rientro in campo nei tempi più rapidi possibili.

 

