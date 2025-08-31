Lorenzini e Allegrucci: c'è la lesione

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 5 settembre 2025, 08:54

Cresce ancora il numero delle tessere: sottoscritti 575 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest. A dieci giorni dall'inizio del campionato, nuovo balzo in avanti

martedì, 2 settembre 2025, 11:24

Si è conclusa ieri primo settembre la sessione estiva del calciomercato, per quanto riguarda i campionati professionistici: ecco dove sono finiti i calciatori che lo scorso anno hanno vestito la maglia della Lucchese, contribuendo alla salvezza sul campo in Serie C della Pantera

domenica, 31 agosto 2025, 19:49

Il tecnico rossonero al termine del match di Coppa Italia: "Abbiamo due settimane di tempo per preparare la partita di campionato, per lavorare su diversi errori. Abbiamo sbagliato sul primo gol e sull'ultima azione, dove la Larcianese è andata vicino al pareggio. Come ho detto ieri, siamo ancora al 60%"

domenica, 31 agosto 2025, 18:55

Oltre 400 abbonati in pochi giorni, poi un vero miniesodo a Monsummano Terme dove sono arrivati almeno 500 tifosi rossoneri per seguire la prima gara ufficiale della squadra di mister Pirozzi