Lucchese-Cerretese: 0-0 al 33' pt Rossoneri in avanti

sabato, 13 settembre 2025, 15:05
Lucchese-Cerretese: 0-0
Lucchese: Milan, Venanzi, Mauro, Palo, Rotondo, Santeramo, Bartolotta, Sansaro, Piazze, Picchi, Caggianese. A disp. Rossi, Xeka, Onu, Russo L., Russo C., Palma, Galotti, Maggiari, Riad. All. Pirozzi.
Cerretese: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pivani, Romiti, Mordagà, Melani, Gargiulo, Ferrara, Bouhafa, Nieri. A disp. Cirillo, Falco, Bargellini, Mallardo, Cappelli, Lapi, Degli Innocenti, Volpi, Said. All. Petroni.
Arbitro: Rinaldi di Empoli.
Note. Ammoniti: Sansaro, Mauro, Pivani. Angoli: 4-0.
sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione
sabato, 13 settembre 2025, 12:21
Il tecnico rossonero: "Come siamo nella griglia di partenza? Non è un problema di fari spenti, partiamo in terza fila. La risposta del pubblico? Straordinaria, la dice lunga sull'attaccamento della città a questa gloriosa società, deve essere uno stimolo ma non un fardello.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:28
A due giorni dalla chiusura della campagna, (lo stop è per sabato sera) cresce ancora il numero delle tessere: a giovedì sera sono stati sottoscritti 800 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest.