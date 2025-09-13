Banca di Pescia

Lucchese-San Giuliano, biglietti in vendita

lunedì, 15 settembre 2025, 20:05

La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Nel caso di vittoria o anche di pareggio i rossoneri accederanno al turno successivo.

Ecco i prezzi e gli orari della biglietteria: Curva Ovest Prezzo Unico: € 5, Tribuna Prezzo Unico: € 10; i punti vendita sono online su: www.go2.it, oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point: martedì dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 14  fino a inizio gara.

domenica, 14 settembre 2025, 17:38

Mister Pirozzi: "I cambi non hanno aiutato. In attacco manca ancora brillantezza"

Il tecnico: "Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo"

domenica, 14 settembre 2025, 17:13

L'attacco è spuntato

Davvero poche le occasioni costruite dai rossoneri nei primi 90' di campionato: Piazze si dà da fare ma si mangia il gol del vantaggio, non vanno meglio gli altri e i cambi non sortiscono gli effetti sperati, Santeramo dà ordine in difesa: le pagelle di Gazzetta

sabato, 13 settembre 2025, 21:48

Ufficiale: due nuovi difensori per la Lucchese

La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri

sabato, 13 settembre 2025, 16:41

Pronti? Via!

Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione

