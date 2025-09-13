Porta Elisa News



Lucchese-San Giuliano, biglietti in vendita

lunedì, 15 settembre 2025, 20:05

La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Nel caso di vittoria o anche di pareggio i rossoneri accederanno al turno successivo.

Ecco i prezzi e gli orari della biglietteria: Curva Ovest Prezzo Unico: € 5, Tribuna Prezzo Unico: € 10; i punti vendita sono online su: www.go2.it, oppure presso Lucca Carta – Porcari e il Lucchese Point: martedì dalle 15:30 alle 19:30, mercoledì dalle 14 fino a inizio gara.