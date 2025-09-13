Mister Pirozzi: "I cambi non hanno aiutato. In attacco manca ancora brillantezza"

Porta Elisa News
domenica, 14 settembre 2025, 17:38
La Lucchese non convince all'esordio nel campionato d'Eccellenza. Poca precisione e tanta frenesia per i rossoneri, che vengono bloccato in casa dalla Cerretese. Nel post partita, mister Pirozzi ha analizzato il pareggio casalingo ottenuto dai suoi ragazzi: "Peccato per chi è entrato: non ha dato una grande mano. Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo. La Lucchese non è la favorita".
"I nuovi arrivati? Picchi ha fatto bene, calciatore importante che deve crescere a livello fisico, dobbiamo alzare i giri motori. Anche Mauro non ha fatto male finché ha retto fisicamente, anche se nel finale è stato un po' generoso. In attacco manca tanta brillantezza, sia negli ultimi metri che nei movimenti. In difesa avevamo diversi interpreti che non avevano mai giocato insieme. Abbiamo creato diverse trame interessanti, ma anche le condizioni del campo hanno influito in certe situazioni.
domenica, 14 settembre 2025, 17:13
Davvero poche le occasioni costruite dai rossoneri nei primi 90' di campionato: Piazze si dà da fare ma si mangia il gol del vantaggio, non vanno meglio gli altri e i cambi non sortiscono gli effetti sperati, Santeramo dà ordine in difesa: le pagelle di Gazzetta
sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione
sabato, 13 settembre 2025, 15:05
Rossoneri all'esordio in campionato di fronte al proprio pubblico che con mille abbonamenti ha confermato l'affetto verso la Pantera: mister Pirozzi lancia dal primo minuto Picchi e il nuovo arrivo Mauro. Piazze vicino al gol, nella ripresa gli ospiti con Nieri vicino al gol