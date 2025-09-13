Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "I cambi non hanno aiutato. In attacco manca ancora brillantezza"

domenica, 14 settembre 2025, 17:38

La Lucchese non convince all'esordio nel campionato d'Eccellenza. Poca precisione e tanta frenesia per i rossoneri, che vengono bloccato in casa dalla Cerretese. Nel post partita, mister Pirozzi ha analizzato il pareggio casalingo ottenuto dai suoi ragazzi: "Peccato per chi è entrato: non ha dato una grande mano. Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo. La Lucchese non è la favorita".

"I nuovi arrivati? Picchi ha fatto bene, calciatore importante che deve crescere a livello fisico, dobbiamo alzare i giri motori. Anche Mauro non ha fatto male finché ha retto fisicamente, anche se nel finale è stato un po' generoso. In attacco manca tanta brillantezza, sia negli ultimi metri che nei movimenti. In difesa avevamo diversi interpreti che non avevano mai giocato insieme. Abbiamo creato diverse trame interessanti, ma anche le condizioni del campo hanno influito in certe situazioni.