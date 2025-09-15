Porta Elisa News



Pirozzi: "Mi godo la crescita dei ragazzi. Sugli infortuni di Venanzi e Piazze..."

mercoledì, 17 settembre 2025, 20:22

La Lucchese centra la prima vittoria stagionale al "Porta Elisa", imponendosi per 2-1 contro il San Giuliano. Vittoria che dà morale e slancio ai rossoneri, che accedono agli ottavi di finale della Coppa Italia. Nel post partita, mister Pirozzi ha esaminato la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi:

"Sono soddisfatto perché la squadra è cresciuta dal punto di vista della manovra. A livello di rosa non ci manca nulla, possiamo fare bene. L' infortunio di Venanzi? Ha preso una botta, ma non dovrebbe essere niente di grave. Le condizioni di Piazze le valuteremo, ma non credo che domenica giocherà. Gallotti? É un ragazzo che proviene dall'Argentina è normale che debba adottarsi al calcio italiano. Ha fatto una buona prestazione ma deve migliorare in tante cose. Domenica affronteremo lo Zenith Prato, un avversario tecnico. Mi godo la crescita della mia squadra, forse in campionato hanno sofferto un po' di pressione. Dobbiamo dare tempo al tempo".