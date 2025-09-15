Pirozzi: "Mi godo la crescita dei ragazzi. Sugli infortuni di Venanzi e Piazze..."

Porta Elisa News
mercoledì, 17 settembre 2025, 20:22
La Lucchese centra la prima vittoria stagionale al "Porta Elisa", imponendosi per 2-1 contro il San Giuliano. Vittoria che dà morale e slancio ai rossoneri, che accedono agli ottavi di finale della Coppa Italia. Nel post partita, mister Pirozzi ha esaminato la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi:
"Sono soddisfatto perché la squadra è cresciuta dal punto di vista della manovra. A livello di rosa non ci manca nulla, possiamo fare bene. L' infortunio di Venanzi? Ha preso una botta, ma non dovrebbe essere niente di grave. Le condizioni di Piazze le valuteremo, ma non credo che domenica giocherà. Gallotti? É un ragazzo che proviene dall'Argentina è normale che debba adottarsi al calcio italiano. Ha fatto una buona prestazione ma deve migliorare in tante cose. Domenica affronteremo lo Zenith Prato, un avversario tecnico. Mi godo la crescita della mia squadra, forse in campionato hanno sofferto un po' di pressione. Dobbiamo dare tempo al tempo".
mercoledì, 17 settembre 2025, 17:42
Rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia: Lucchese subito in vantaggio con Russo, occasione per gli ospiti con Borgia, poi raddoppia con un gran gol Riad. Nella ripresa Di Paola spreca un rigore per gli ospiti che colpiscono un palo e accorciano con una autorete di Galotti
martedì, 16 settembre 2025, 17:57
Il tecnico alla vigilia della seconda gara di Coppa: "Dobbiamo migliorare, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro. Il San Giuliano? Buona squadra con giocatori che hanno vinto lo scorso torneo"
martedì, 16 settembre 2025, 16:46
I rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia del girone a tre: contro il San Giuliano, alle ore 18 di mercoledì al Porta Elisa, basterà un pari per accedere al turno successivo. Mister Pirozzi intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno
lunedì, 15 settembre 2025, 20:05
La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Ecco gli orari e i punti vendita