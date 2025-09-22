Porta Elisa News



Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

di gianluca andreuccetti

Dopo la vittoria contro lo Zenith Prato, la Lucchese vuole proseguire il buon momento di forma e mettere nel mirino la vetta della classifica. Nella conferenza stampa di vigilia, mister Pirozzi ha analizzato la sfida casalinga di domani pomeriggio contro la Pro Livorno: " Sono una squadra di categoria, con un attacco a mio parere forte. Come tutte le partite non sarà semplice. Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla sfida che hanno perso contro la Massese visto che, sebbene dopo 15 minuti fossero già sotto di due reti, hanno tentato più volte di rientrare in partita".

"Picchi? Domani sarà a disposizione. Io sono abituato a parlare del campo: se un calciatore fisicamente non sta bene è giusto che al suo posto giochi un altro. A tal proposito, vorrei ringraziare lo staff tecnico e sanitario per gli sforzi e il lavoro che stanno portando avanti. Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"