Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

di gianluca andreuccetti

Dopo la vittoria contro lo Zenith Prato, la Lucchese vuole proseguire il buon momento di forma e mettere nel mirino la vetta della classifica. Nella conferenza stampa di vigilia, mister Pirozzi ha analizzato la sfida casalinga di domani pomeriggio contro la Pro Livorno: " Sono una squadra di categoria, con un attacco a mio parere forte. Come tutte le partite non sarà semplice. Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla sfida che hanno perso contro la Massese visto che, sebbene dopo 15 minuti fossero già sotto di due reti, hanno tentato più volte di rientrare in partita".

"Picchi? Domani sarà a disposizione. Io sono abituato a parlare del campo: se un calciatore fisicamente non sta bene è giusto che al suo posto giochi un altro. A tal proposito, vorrei ringraziare lo staff tecnico e sanitario per gli sforzi e il lavoro che stanno portando avanti. Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

Dare continuità

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione

sabato, 27 settembre 2025, 12:47

Lucchese, ecco la prima maglia

Le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia firmata Kappa, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia pari collo ha le bordature in oro

ESSECIstampa

martedì, 23 settembre 2025, 14:38

Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.

lunedì, 22 settembre 2025, 16:14

Infermeria rossonera, ecco la situazione

Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px