Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

Dopo la vittoria contro lo Zenith Prato, la Lucchese vuole proseguire il buon momento di forma e mettere nel mirino la vetta della classifica. Nella conferenza stampa di vigilia, mister Pirozzi ha analizzato la sfida casalinga di domani pomeriggio contro la Pro Livorno: " Sono una squadra di categoria, con un attacco a mio parere forte. Come tutte le partite non sarà semplice. Non dobbiamo farci trarre in inganno dalla sfida che hanno perso contro la Massese visto che, sebbene dopo 15 minuti fossero già sotto di due reti, hanno tentato più volte di rientrare in partita".
"Picchi? Domani sarà a disposizione. Io sono abituato a parlare del campo: se un calciatore fisicamente non sta bene è giusto che al suo posto giochi un altro. A tal proposito, vorrei ringraziare lo staff tecnico e sanitario per gli sforzi e il lavoro che stanno portando avanti. Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. La probabile formazione
Le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia firmata Kappa, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia pari collo ha le bordature in oro
I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.
Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra