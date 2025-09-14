Banca di Pescia

Porta Elisa News

Mister Pirozzi: "Spazio a chi ha giocato meno"

martedì, 16 settembre 2025, 17:57

Mister Pirozzi alla vigilia del match di Coppa Italia contro il San Giuliano conferma l'intenzione di far giocare alcuni dei suoi ragazzi sinora meno impegnati: “E' una partita in cui non dobbiamo pensare al risultato, dobbiamo migliorare e ci sarà spazio per altri ragazzi per fare minutaggio, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro”.

“Il San Giuliano? Ha preso cinque giocatori che lo scorso anno erano al Camaiore che ha vinto il campionato di Eccellenza, che lo ha stradominato. E' una buona squadra, lasciamo perdere i risultati delle prime partite. Le difficoltà sul terreno? Fino a due giorni fa ci siamo allenati su un campo, qui è un altro campo con altre dimensioni, malgrado gli sforzi straordinari che sta facendo il Comune, e comunque cambiano le distanze. Dobbiamo essere bravi e poi mi aspetto da chi entra che dia una grande mano alla squadra”.

martedì, 16 settembre 2025, 16:46

Lucchese a caccia del passaggio del turno

I rossoneri impegnati nella seconda gara di Coppa Italia del girone a tre: contro il San Giuliano, alle ore 18 di mercoledì al Porta Elisa, basterà un pari per accedere al turno successivo. Mister Pirozzi intenzionato a dare spazio a chi ha giocato meno

lunedì, 15 settembre 2025, 20:05

Lucchese-San Giuliano, biglietti in vendita

La Lucchese comunica che da martedì 16 settembre sarà attiva la prevendita per la gara Lucchese-San Giuliano di Coppa Italia Dilettanti - Fase Regionale, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 18 presso lo stadio Porta Elisa. Ecco gli orari e i punti vendita

domenica, 14 settembre 2025, 17:38

Mister Pirozzi: "I cambi non hanno aiutato. In attacco manca ancora brillantezza"

Il tecnico: "Bisogna saper leggere le partite: nel finale, abbiamo concesso diverse occasioni. Comunque mi prendo il risultato, nei momenti di difficoltà bisogna reagire. Dobbiamo crescere in ogni reparto e sfruttare al meglio le opportunità che ci capitano, ma il campionato è molto lungo"

domenica, 14 settembre 2025, 17:13

L'attacco è spuntato

Davvero poche le occasioni costruite dai rossoneri nei primi 90' di campionato: Piazze si dà da fare ma si mangia il gol del vantaggio, non vanno meglio gli altri e i cambi non sortiscono gli effetti sperati, Santeramo dà ordine in difesa: le pagelle di Gazzetta

