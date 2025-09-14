Porta Elisa News



Mister Pirozzi: "Spazio a chi ha giocato meno"

martedì, 16 settembre 2025, 17:57

Mister Pirozzi alla vigilia del match di Coppa Italia contro il San Giuliano conferma l'intenzione di far giocare alcuni dei suoi ragazzi sinora meno impegnati: “E' una partita in cui non dobbiamo pensare al risultato, dobbiamo migliorare e ci sarà spazio per altri ragazzi per fare minutaggio, speriamo di passare il turno per avere altre gare che ci consentirebbero di fare ulteriore minutaggio e far conoscere sempre più i ragazzi tra loro”.

“Il San Giuliano? Ha preso cinque giocatori che lo scorso anno erano al Camaiore che ha vinto il campionato di Eccellenza, che lo ha stradominato. E' una buona squadra, lasciamo perdere i risultati delle prime partite. Le difficoltà sul terreno? Fino a due giorni fa ci siamo allenati su un campo, qui è un altro campo con altre dimensioni, malgrado gli sforzi straordinari che sta facendo il Comune, e comunque cambiano le distanze. Dobbiamo essere bravi e poi mi aspetto da chi entra che dia una grande mano alla squadra”.