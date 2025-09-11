Mister Pirozzi: "Partiamo a fare spenti"

Porta Elisa News
sabato, 13 settembre 2025, 12:21
Ormai ci siamo, dopo il battesimo in Coppa Italia, ecco la prima di campionato. Contro la Cerretese i rossoneri saranno all'esordio davanti al loro pubblico che sta rispondendo alla grande alla campagna abbonamenti, un aspetto che nella conferenza stampa pregara di mister Pirozzi è stato sottolineato dallo stesso tecnico che dai suoi si attende una risposta importante dopo 40 giorni di lavoro.
"Rispetto alla partita di Coppa siamo migliorati, credo che siamo al 75-80 per cento, abbiamo avuto due settimane per lavorare e far crescere la condizione e la conoscenza tra i componenti della rosa. Contento? Sempre, io sono per vedere il bicchiere mezzo pieno. La Cerretese? Neopromossa che ha battuto lo Zenith, squadra compatta, so quali sono i punti di forza e di debolezza, ma le prime partite sono sempre un terno al lotto. E' una squadra da tenere in considerazione con rispetto e ben allenata. Mauro? Non vi dirò mai la formazione, chiaro che abbiamo avuto una doppia tegola con due terzini sinistri infortunati, ma devo ringraziare presidente, società e direttore generale per essere intervenuti immediatamente. Stanotte parlerò con il mister e deciderò... ma ricordiamo che abbiamo una gara anche mercoledì e poi domenica prossima. La squalifica di Pupeschi? Abbiamo due possibilità, Onu e Rotondo, vedremo".
"La risposta del pubblico? Straordinaria, la dice lunga sull'attaccamento della città a questa gloriosa società, deve essere uno stimolo ma non un fardello. Ho la conferma di aver fatto la scelta giusta a venire qui: è una sfida forte, a me le cose semplici non sono mai piaciute. Alla città dico che sarà una sfida forte, ma sono per uomini forti e città forti. Come siamo nella griglia di partenza? Non è un problema di fari spenti, ho visto dove ci colloca Buglio, che è un profondo conoscitore della categoria: noi partiamo in terza fila, poi il gran premio è lungo: se il motore è rodato, i meccanici sono bravi, e ai box funziona tutto, vedremo. Ma oggi illudere la città non va bene: siamo partiti con un gruppo totalmente nuovo. Buglio lo conoscono, sa il valore, poi con l'umiltà e saremo un corpo unico, vedremo cosa potremo fare nell'ultimo giro del gran premio".
sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione
venerdì, 12 settembre 2025, 08:28
A due giorni dalla chiusura della campagna, (lo stop è per sabato sera) cresce ancora il numero delle tessere: a giovedì sera sono stati sottoscritti 800 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest.
giovedì, 11 settembre 2025, 19:24
In vista dell'inizio del campionato di calcio il Comune di Lucca ha effettuato alcuni lavori indispensabili tra cui la sanificazione dei bagni e alcuni lavori di riparazione: "La manutenzione è ripresa ad agosto: è stata una corsa contro il tempo ma l'amministrazione è fiduciosa di riavere in tempi brevissimi un...