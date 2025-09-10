Porta Elisa News



Nember: "A Lucca sono stato chiamato tramite Bulgarella"

giovedì, 11 settembre 2025, 11:19

di fabrizio vincenti

C'è stato spazio anche per tornare sulla sciagurata gestione della Lucchese dello scorso campionato durante la conferenza stampa della nuova proprietà del Rimini targato Building Company di Giusy Anna Scarcella, duramente contestata sin dal suo arrivo dalla tifoseria romagnola che gli imputa, tra laltro, di aver contatti con Giuseppe Vitaglione, proprio uno dei dirigenti installatosi a Lucca nel gennaio scorso una volta ceduta la società dal Gruppo Bulgarella alla Sanbabila srl. Con Vitaglione, come si ricorderà, arrivò proprio l'attuale direttore sportivo del Rimini, Luca Nember. Quest'ultimo in conferenza stampa ha ricordato la sua breve esperienza a Lucca dopo che una giornalista gli aveva chiesto se conosceva Vitaglione.

“Vitaglione? So chi è – ha ricordato Nember – l'ho visto là (a Lucca ndr), penso sia stato cinque giorni prima di me e cinque dopo di me, non so cosa possa aver combinato in dieci giorni, leggo delle notizie, quando era di Bulgarella e non prendevano soldi da luglio dell'anno prima, sono arrivato a gennaio ne ho dati via cinque-sei per fare mercato si sono salvati sul mercato ma penso che sia stato un passaggio che io non... io sono stato chiamato tramite Bulgarella”.

Qualcosa, e anche più di qualcosa, non torna. Innanzitutto, Vitaglione non è stato dieci giorni a Lucca. La sua ufficializzazione come dirigente, con tanto di comunicato stampa avvenne il 18 gennaio, la sua uscita di scena, con una intervista proprio al nostro quotidiano, il 13 febbraio: dunque circa un mese dopo. Al di là del fatto che era arrivato in città ai primi di gennaio, quando all'epoca la maggior indiziata di rilevare la Lucchese non era la Sanbabila ma la Abc Assevera, ritiratasi poi, dopo che anche il Comune aveva preso una dura posizione, dalla mattina alla sera nel fine settimana dell'11 e 12 gennaio. A quel punto, come da un cilindro di un prestigiatore, era uscita la Sanbabila che concluse l'acquisto il giorno successivo.

Lo stesso Nember era arrivato a gennaio. Pur mai ufficializzato (nemmeno dopo l'esonero di Ferrarese a fine gennaio) ha condotto il mercato e presenziato alle partite in programma in quel mese ed ha abbandonato in corrispondenza con l'uscita di scena di Vitaglione. C'è poi un altro dettaglio che non torna: quello sugli stipendi non corrisposti. Nember parla di mancati stipendi da luglio: in realtà la Lucchese ha pagato i suoi dipendenti sino a dicembre (sia pure relativamente alle mensilità di settembre e ottobre). Poi, e la cosa appare sconcertante, come fa Nember a parlare di essere stato chiamato tramite Bulgarella? Al di là del fatto che purtroppo l'ex presidente non può più confermare o smentire e che all'epoca a gestire le trattative era Salvatore Lo Faso, che aveva un mandato di straordinaria amministrazione, come fa a essere stato il Gruppo Bulgarella ad averlo cercato se nel frattempo lo stesso aveva ceduto la società prima dell'arrivo dello stesso Nember? A quando risalgono i contatti? Chi ha portato Nember Lucca? La nuova società Sanbabila o la vecchia?

Infine una curiosità: come detto e ripetuto, la trattativa perseguita per un lungo periodo da Lo Faso portava alla ABC Assevera spa che ha sede a Roma e che era di proprietà di una cittadina marocchina J Mel Asnae. Abc Assevera oltre che a Roma ha una sede secondaria a Calabritto (una cittadina di circa 2000 abitanti in provincia di Avellino), precisamente nella Zona Industriale Lotto 8 snc. La Building Company srl, attuale proprietaria del Rimini, ha la sua sede principale a Carate Brianza (Monza) e due unità secondarie: una a Riccione, l'altra nella Zona Industriale Lotto 8 snc, proprio a Calabritto. Probabilmente una casualità.