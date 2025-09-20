Difesa solida, manca il colpo del ko

Porta Elisa News
domenica, 21 settembre 2025, 18:40
Milan: 6 Una domenica di tutta tranquillità, nonostante sulla carta la Zenith Prato vantasse un attacco di tutto rispetto.
Venanzi: 6 Recuperato dopo l'infortunio, è sicuro in ogni intervento e sulla sua fascia vengono neutralizzati tutti i pericoli.
Mauro: 6 Va raramente in difficoltà sulla sua fascia, ma a inizio secondo tempo rischia parecchio.
Palma: 6,5 Dinamico e convincente, dà ordine al centrocampo. Sostituito nella ripresa.
Pupeschi: 6 Dirige con esperienza la difesa, ma è costretto a farsi ammonire nel primo tempo.
Rotondo: 6 Prende il posto dell'indisponibile Santeramo, e insieme a Pupeschi deve tenere d'occhio un cliente per nulla facile come Del Pela
Riad: 6,5 Confermato nell'undici di base dopo la bella prestazione di mercoledì scorso, il giovane di scuola rossonera non difetta nell'impegno e tiene in apprensione la difesa di casa per tutta la gara.
C. Russo: 6,5 Preciso, combattivo, pronto a inserirsi nelle mischie che si sviluppano a centrocampo. Esce stremato
Galotti: 6 Ha il compito di rimpiazzare Piazze: lotta, sgomita, cerca, non sempre con successo, di duettare con Riad.
Sansaro: 6,5 Come Palma, è lanciato dal primo minuto all'ultimo istante, nella ripresa si vede annullare il gol del raddoppio per un fuorigioco di pochi centimetri. Ordinato.
Caggianese: 6.5 Torna titolare dopo la gara di Coppa, ha il merito di trovare subito il rigore e poi di trasformare dagli undici metri.
Palo: sv
Onu: sv
Bartolotta: sv
Morisi: sv
domenica, 21 settembre 2025, 17:49
Il tecnico rossonero: "Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra"
domenica, 21 settembre 2025, 14:36
Rossoneri impegnati nella prima trasferta del campionato contro una delle squadre considerate tra le favorite: rigore in avvio trasformato da Caggianese, Del Pela divora il gol del pari, poi occasione per Galotti
sabato, 20 settembre 2025, 18:35
Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione
sabato, 20 settembre 2025, 12:39
Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"