Difesa solida, manca il colpo del ko

domenica, 21 settembre 2025, 17:49

Il tecnico rossonero: "Venivamo anche dalla partita di Coppa, bene tutti quanti, al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e sta crescendo il gruppo e l'identità di squadra"

domenica, 21 settembre 2025, 14:36

Rossoneri impegnati nella prima trasferta del campionato contro una delle squadre considerate tra le favorite: rigore in avvio trasformato da Caggianese, Del Pela divora il gol del pari, poi occasione per Galotti

sabato, 20 settembre 2025, 18:35

Test interessante per la Lucchese che domani pomeriggio affronta in trasferta lo Zenith Prato, nella 2^giornata del campionato di Eccellenza. Qualche possibile modifica rispetto alla sfida di Coppa Italia: out Piazze, che salterà la sfida per una contrattura. La probabile formazione

sabato, 20 settembre 2025, 12:39

Il tecnico rossonero: "Sappiamo quali sono i punti di forza dei nostri avversari, che hanno mantenuto un'ossatura solida con calciatori che nella passata stagione hanno militato in Serie D. Piazze ha una contrattura e starà fermo. Venanzi invece sarà regolarmente a disposizione"