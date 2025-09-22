Porta Elisa News
sabato, 27 settembre 2025, 15:05
di gianluca andreuccetti
La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici.
Pirozzi che a grandi linee potrebbe confermare la formazione vista domenica scorsa. Tra i pali Milan, con Rotondo e Pupeschi a comporre la coppia dei centrali. Sugli esterni, confermati Venanzi e Mauro. A centrocampo, ballottaggio tra Palo e Palma, con quest'ultimo leggermente in vantaggio sull'italo-argentino. A disposizione Picchi che invece potrebbe essere utile a partita in corso. A completare il reparto, Sansaro e Bartolotta. In attacco, l'unico dubbio è legato a Maggiari che potrebbe ritrovare una maglia da titolare, con le conferme di Caggianese e Galotti. Lucchese: Milan; Mauro, Rotondo, Pupeschi, Venanzi; Sansaro, Bartolotta (C.Russo), Palma (Palo), Sansaro; Maggiari (Riad), Galotti, Caggianese.
sabato, 27 settembre 2025, 13:04
Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"
sabato, 27 settembre 2025, 12:47
Le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia firmata Kappa, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia pari collo ha le bordature in oro
martedì, 23 settembre 2025, 14:38
I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.
lunedì, 22 settembre 2025, 16:14
Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra