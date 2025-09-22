Banca di Pescia

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Porta Elisa News

Dare continuità

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

di gianluca andreuccetti

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici. 

Pirozzi che a grandi linee potrebbe confermare la formazione vista domenica scorsa. Tra i pali Milan, con Rotondo e Pupeschi a comporre la coppia dei centrali. Sugli esterni, confermati Venanzi e Mauro. A centrocampo, ballottaggio tra Palo e Palma, con quest'ultimo leggermente in vantaggio sull'italo-argentino. A disposizione Picchi che invece potrebbe essere utile a partita in corso. A completare il reparto, Sansaro e Bartolotta. In attacco, l'unico dubbio è legato a Maggiari che potrebbe ritrovare una maglia da titolare, con le conferme di Caggianese e Galotti. Lucchese: Milan; Mauro, Rotondo, Pupeschi, Venanzi; Sansaro, Bartolotta (C.Russo), Palma (Palo), Sansaro; Maggiari (Riad), Galotti, Caggianese.  

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

panda estivo 2025

prenota grande - Dimensioni 400 x 120 px

BL Colorificio

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 27 settembre 2025, 13:04

Pirozzi: "Dobbiamo essere come il Porta Elisa. Sul recupero di Picchi..."

Il tecnico alla vigilia del match casalingo: "Il nostro percorso di crescita deve essere come il manto erboso del Porta Elisa: siamo partiti gialli come l'erba del nostro stadio e gradualmente dobbiamo diventare verdi. Qualche Juniores in prima squadra? Domani no, ma per la Coppa Italia con grande probabilità sì"

sabato, 27 settembre 2025, 12:47

Lucchese, ecco la prima maglia

Le maglie rossonere sono pronte per l'uso: la Lucchese ha ufficializzato la nuova prima maglia firmata Kappa, quella classica in rossonero, per la prossime stagione che farà il suo esordio nella gara contro la Pro Livorno. La maglia pari collo ha le bordature in oro

ESSECIstampa

martedì, 23 settembre 2025, 14:38

Gli avversari dei rossoneri: la Pro Livorno

I biancoverdi, al loro terzo anno consecutivo in Eccellenza, hanno aperto la stagione con una brutta eliminazione al 1^ turno di Coppa Italia per mano del Fratres Perignano. Dopo il pareggio contro la Larcianese, nello scorso fine settimana la Pro Livorno ha perso per 3-0 in casa contro la Massese.

lunedì, 22 settembre 2025, 16:14

Infermeria rossonera, ecco la situazione

Gli esami hanno confermato per Facundo Piazze una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Salvatore Santeramo ha invece riportato una lesione di primo grado al semimembranoso della coscia sinistra

mind the pub

Ricerca nel sito

Banca di Pescia

Osteria Da Pio

MAV autotrasporti

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px

Banca di Pescia

prenota piccolo - Dimensioni 160 x 120 px