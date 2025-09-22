Porta Elisa News



Dare continuità

sabato, 27 settembre 2025, 15:05

di gianluca andreuccetti

La Lucchese vuole dare continuità alla bella vittoria maturata una settimana fa contro lo Zenith Prato. I rossoneri, alla ricerca della primo successo in campionato al Porta Elisa, riceveranno la Pro Livorno, match assolutamente da non sottovalutare nonostante il momento difficile dei labronici.

Pirozzi che a grandi linee potrebbe confermare la formazione vista domenica scorsa. Tra i pali Milan, con Rotondo e Pupeschi a comporre la coppia dei centrali. Sugli esterni, confermati Venanzi e Mauro. A centrocampo, ballottaggio tra Palo e Palma, con quest'ultimo leggermente in vantaggio sull'italo-argentino. A disposizione Picchi che invece potrebbe essere utile a partita in corso. A completare il reparto, Sansaro e Bartolotta. In attacco, l'unico dubbio è legato a Maggiari che potrebbe ritrovare una maglia da titolare, con le conferme di Caggianese e Galotti. Lucchese: Milan; Mauro, Rotondo, Pupeschi, Venanzi; Sansaro, Bartolotta (C.Russo), Palma (Palo), Sansaro; Maggiari (Riad), Galotti, Caggianese.