Pronti? Via!

sabato, 13 settembre 2025, 16:41

di gianluca andreuccetti

Esordio in campionato per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa la Real Cerretese nella prima gara del campionato di Eccellenza dopo la ripartenza susseguente al fallimento societario. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi che stanno rispondendo alla grande alla campagna abbonamenti.

L'unica certezza è legata al modulo, con l'ex tecnico della Primavera della Lazio che dovrebbe confermare il 4-3-3. Tra i pali spazio ancora a Milan, coppia di centrali formata da Santeramo e Rotondo che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Pupeschi. Sulla corsia di destra spazio a Venanzi, con il neo arrivato Mauro che invece dovrebbe agire come terzino sinistro. In cabina di regia confermato Palo, con Bartolotta e Russo come mezze ali, con Picchi pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Il tridente offensivo sarà formato da Caggianese (match winner contro la Larcianese), Maggiari e l'unica punta Piazze. Lucchese (4-3-3): Milan; Mauro, Santeramo, Rotondo (Onu), Venanzi; Bartolotta, Palo, Russo (Picchi); Caggianese, Piazze, Maggiari.