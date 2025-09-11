Pronti? Via!

Porta Elisa News
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
di gianluca andreuccetti
Esordio in campionato per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà al Porta Elisa la Real Cerretese nella prima gara del campionato di Eccellenza dopo la ripartenza susseguente al fallimento societario. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi che stanno rispondendo alla grande alla campagna abbonamenti.
L'unica certezza è legata al modulo, con l'ex tecnico della Primavera della Lazio che dovrebbe confermare il 4-3-3. Tra i pali spazio ancora a Milan, coppia di centrali formata da Santeramo e Rotondo che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Pupeschi. Sulla corsia di destra spazio a Venanzi, con il neo arrivato Mauro che invece dovrebbe agire come terzino sinistro. In cabina di regia confermato Palo, con Bartolotta e Russo come mezze ali, con Picchi pronto a dare il proprio contributo a gara in corso. Il tridente offensivo sarà formato da Caggianese (match winner contro la Larcianese), Maggiari e l'unica punta Piazze. Lucchese (4-3-3): Milan; Mauro, Santeramo, Rotondo (Onu), Venanzi; Bartolotta, Palo, Russo (Picchi); Caggianese, Piazze, Maggiari.
sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri
sabato, 13 settembre 2025, 12:21
Il tecnico rossonero: "Come siamo nella griglia di partenza? Non è un problema di fari spenti, partiamo in terza fila. La risposta del pubblico? Straordinaria, la dice lunga sull'attaccamento della città a questa gloriosa società, deve essere uno stimolo ma non un fardello.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:28
A due giorni dalla chiusura della campagna, (lo stop è per sabato sera) cresce ancora il numero delle tessere: a giovedì sera sono stati sottoscritti 800 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest.
giovedì, 11 settembre 2025, 19:24
In vista dell'inizio del campionato di calcio il Comune di Lucca ha effettuato alcuni lavori indispensabili tra cui la sanificazione dei bagni e alcuni lavori di riparazione: "La manutenzione è ripresa ad agosto: è stata una corsa contro il tempo ma l'amministrazione è fiduciosa di riavere in tempi brevissimi un...