Ufficiale: due nuovi difensori per la Lucchese

sabato, 13 settembre 2025, 21:48
La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri.
Terzino sinistro classe 2006, Lorenzo Bossini è cresciuto nell'Atletico Lucca dove ha completato tutto il percorso fino agli Allievi Élite. Successivamente ha giocato negli Juniores Nazionali del GhiviBorgo. Nella stagione 2023/24 l'esordio tra i grandi con la maglia della Massese in Eccellenza. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Urbino Taccola nel campionato di Promozione.
Difensore centrale classe 2006 nato a Lucca, Leonardo Russo è cresciuto calcisticamente con la maglia dell'Empoli. Ha esordito tra i grandi nella stagione 2023/24 con la maglia del GhiviBorgo in Serie D. Sempre con il GhiviBorgo ha iniziato la scorsa stagione, conclusa con i sardi dell'Ilvamaddalena. Ai due ragazzi la società dà un caloroso benvenuto. Entrambi i calciatori sono fin da subito a disposizione di mister Pirozzi.
sabato, 13 settembre 2025, 16:41
Esordio in campionato per la Lucchese che al Porta Elisa affronta la Real Cerretese nella prima gara del campionato. Diversi dubbi di formazione per Pirozzi, con i rossoneri che vogliono regalare la prima soddisfazione casalinga della stagione ai propri tifosi: la probabile formazione
sabato, 13 settembre 2025, 12:21
Il tecnico rossonero: "Come siamo nella griglia di partenza? Non è un problema di fari spenti, partiamo in terza fila. La risposta del pubblico? Straordinaria, la dice lunga sull'attaccamento della città a questa gloriosa società, deve essere uno stimolo ma non un fardello.
venerdì, 12 settembre 2025, 08:28
A due giorni dalla chiusura della campagna, (lo stop è per sabato sera) cresce ancora il numero delle tessere: a giovedì sera sono stati sottoscritti 800 abbonamenti, la maggior parte dei quali per il settore della Curva Ovest.
giovedì, 11 settembre 2025, 19:24
In vista dell'inizio del campionato di calcio il Comune di Lucca ha effettuato alcuni lavori indispensabili tra cui la sanificazione dei bagni e alcuni lavori di riparazione: "La manutenzione è ripresa ad agosto: è stata una corsa contro il tempo ma l'amministrazione è fiduciosa di riavere in tempi brevissimi un...