Porta Elisa News



Ufficiale: due nuovi difensori per la Lucchese

sabato, 13 settembre 2025, 21:48

La Lucchese annuncia due nuovi difensori andranno a rinforzare la rosa a disposizione di mister Pirozzi. Si tratta di Lorenzo Bossini e Leonardo Russo, entrambi ragazzi di Lucca che sentono profondamente il legame con i colori rossoneri.

Terzino sinistro classe 2006, Lorenzo Bossini è cresciuto nell'Atletico Lucca dove ha completato tutto il percorso fino agli Allievi Élite. Successivamente ha giocato negli Juniores Nazionali del GhiviBorgo. Nella stagione 2023/24 l'esordio tra i grandi con la maglia della Massese in Eccellenza. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell'Urbino Taccola nel campionato di Promozione.

Difensore centrale classe 2006 nato a Lucca, Leonardo Russo è cresciuto calcisticamente con la maglia dell'Empoli. Ha esordito tra i grandi nella stagione 2023/24 con la maglia del GhiviBorgo in Serie D. Sempre con il GhiviBorgo ha iniziato la scorsa stagione, conclusa con i sardi dell'Ilvamaddalena. Ai due ragazzi la società dà un caloroso benvenuto. Entrambi i calciatori sono fin da subito a disposizione di mister Pirozzi.