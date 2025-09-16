Porta Elisa News



Zenith Prato-Lucchese, si gioca ad Agliana

giovedì, 18 settembre 2025, 15:52

Con una nota dello Zenith Prato 1948 è stata ufficializzata la scelta di disputare la gara tra la formazione pratese e i rossoneri allo stadio Bellucci di Agliana (provincia di Pistoia) e non sul proprio campo.

Contestualmente è stata aperta la prevendita dei biglietti per la gara in programma domenica prossima alle ore 15. La prevendita sarà attiva mercoledì 17 e giovedì 18 settembre dalle ore 16 alle ore 19: e venerdì 19 settembre, dalle ore 14 alle ore 17 presso la segreteria del Centro Sportivo “Bruno Chiavacci”. Ecco i prezzi dei biglietti: Tribuna Centrale: 12 euro - Settore Ospiti: 10 euro.